健康網》段考週疲憊、肩頸痛！ 按「7穴道」讓你狀態滿分

王大元提到，長時間坐著唸書，導致姿勢不良、肩頸僵硬，建議每閱讀1小時後，需放鬆10分鐘；圖為情境照。（圖取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近幾日是許多學校的段考週，準備考試的學生總會繃緊神經，又或是腦筋打結。中醫師王大元於臉書粉專「元氣中醫師 王大元」發文表示，若姿勢不良導致肩頸痠痛，可以按風池穴、天宗穴、華佗夾脊穴；若想放鬆有精神，就按百會穴；如果要消除眼睛疲累，可按攢竹穴、合谷穴、太衝穴。

王大元提到，長時間坐著唸書，導致姿勢不良、肩頸僵硬，建議每閱讀1小時後，需放鬆10分鐘。如果肩頸痠痛、肌肉僵硬，可按壓風池、天宗和華佗夾脊穴；利用指尖輕敲頭頂正中央的百會穴，敲到有微痛感，也能迅速放鬆緊繃感，恢復神清氣爽的狀態。

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消除眼睛疲勞

王大元說，若是長時間近距離看書，造成眼睛酸澀模糊，可以利用手掌心，按摩眼部周圍肌群，以達舒緩效果。先用雙手摩擦生熱後，再以空心的掌法置於眼睛周圍，各自以順逆時鐘方向按摩，消除眼睛疲累。

他指出，也可利用攢竹穴、合谷穴、太衝穴，以點按方式來，緩解眼睛的乾澀疲勞，效果更佳。還可以在飲水中加入菊花3-5朵、枸杞子3錢、夏枯草2錢，來滋潤眼睛。

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