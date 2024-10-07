健康網》發泡錠適量喝！ 食藥署：過量恐腎結石

食藥署提醒，需注意適量飲用發泡錠，避免過量攝取礦物質，進而增加「腎結石」的風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕針對許多人愛喝的發泡錠補充劑，食藥署在其臉書粉絲專頁「食用玩家-食藥署」上發文提醒，雖然看著發泡錠在水中滋滋冒泡，然後咕嚕咕嚕喝下確實療癒，但仍需注意適量飲用，避免過量攝取礦物質，進而增加「腎結石」的風險。

食藥署指出，發泡錠可能含有大量鈣、磷等礦物質，這些成分若攝取過量，且未被身體充分吸收，可能在某些情況下增加腎結石風險。特別是高鈣補充劑，如果長期過量使用，可能導致鈣質在腎臟中沉積，從而形成結石。

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然而，食藥署強調，飲用發泡錠與腎結石的風險並非絕對相關，實際風險還取決於個人的健康狀況、飲食習慣等多種因素。適量使用符合產品標示的劑量，一般不會造成健康問題。

食藥署建議民眾，飲用發泡錠時務必依照產品包裝上的建議劑量，並注意「多食無益」的警語，避免長期過量攝取高濃度礦物質補充劑，以降低潛在風險，確保身體健康。

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