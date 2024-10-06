健康網》吸菸害難「做人」！ 國健署：男女生殖都受影響

國健署指出，吸菸不僅對身體造成多重傷害，還會嚴重影響生殖健康，尤其是女性的月經週期與生育能力；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吸菸有害健康！國民健康署近日在臉書專頁發文提醒，吸菸不僅對身體造成多重傷害，還會嚴重影響生殖健康，尤其是女性的月經週期與生育能力；而吸菸男性的精蟲數量比不吸菸者平均減少22%，同時精蟲的活動力、濃度及抗氧化能力也顯著降低，影響性能力。

國健署指出，菸草中的有害化學物質會干擾女性的月經週期，導致月經不規則或無排卵，並且會使吸菸者（包括吸二手菸者）的濾泡刺激素（FSH）指數升高。FSH指數越高，代表卵子庫存量越低，當FSH數值超過25 IU/L時，女性即接近停經階段。菸品中的尼古丁、一氧化碳及氰化物等有害物質，還會引發血管收縮及胎盤功能不足，進一步提高流產風險。

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此外，吸菸對男性生殖健康的影響同樣不容忽視。國健署指出，吸菸男性的精蟲數量比不吸菸者平均減少22%，同時精蟲的活動力、濃度及抗氧化能力也顯著降低，使精蟲更難與卵子外層的透明帶結合，增加受精的困難度。

國健署強調，期待生育健康寶寶的夫妻，應該遠離菸品的危害，避免讓吸菸成為一生的遺憾。愛護家人，從拒菸、戒菸做起，為自己及下一代創造更健康的未來。

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