健康網》眼睛好乾澀多喝水就有用？ 研究揭真相

營養師指出，雖然多喝水無法改善乾眼症，但每天喝足體重乘上30到35c.c.水，對於身體健康仍然很重要；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕多喝水可以改善全身水分狀態，應該也能改善乾眼症？營養師科提斯引述研究表示，水分攝取得多，並不會減少乾眼症發生率。同樣有乾眼問題的他，會定期點人工淚液保持眼睛濕潤，非必要就不看螢幕。並提醒，雖然多喝水無法改善乾眼症，但每天喝足體重乘上30到35c.c.水，對於身體健康仍然很重要。

科提斯於臉書粉專「營養師科提斯-這裡有一些營養的研究，要一起讀嗎？」發文分享，近視1000度的他，今年做了近視雷射手術，解決「霧裡看花」的問題，但可能是工作形態以及常閱讀需要用眼的關係，所以常覺得眼睛好乾澀，讓他想到：「既然濕潤跟液體有關，那多喝水是否可以讓眼睛表面更濕潤，讓眼睛不會有乾澀感呢？」

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於是他找到一篇刊登於《Acta Ophthalmologica》期刊的研究，搜集了51551人的水份攝取量，以及評估幾年後有多少人有乾眼症，藉此分析水分攝取量與乾眼症的關係。結果發現水分攝取得多，並不會減少乾眼症的發生率，

科提斯表示，雖然說多喝水可以改善全身水分狀態，研究也發現可以改善皮膚乾澀還有嘴巴乾燥的問題，所以多喝水改善眼睛乾澀感覺相當合理，但該篇研究的結果顯示：「並沒有」。且其他研究也發現，喝水後不會改善乾眼症相關測試的結果，所以研究作者提到，對於多喝水是否可以改善乾眼症這件事，還需要多研究一下。

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