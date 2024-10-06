健康網》下午茶好選擇！ 營養師教做「低熱量原味豆花」

營養師分享低熱量原味豆花做法，並指出豆花有「高蛋白」和「低熱量」2大特色；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想吃下午茶又怕發胖嗎？營養師黃瓊慧在臉書專頁發文分享「低熱量原味豆花」的做法，只要4步驟就能輕鬆完成，此外，豆花也有豐富的營養素，讓我們享受美味的同時也能顧及健康！

營養滿分原味豆花 只要4步驟

1.先把黃豆洗乾淨，泡水靜置8小時。

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2.再用調理機打成豆漿，並將渣過濾。

3.這時候需要把豆漿煮滾，然後加入凝固劑，靜置10-15分鐘，讓它凝固。

4.最後挖出豆花，就完成了。

黃瓊慧表示，豆花具有「高蛋白」和「低熱量」的特色，適合正在控制體重的人和健身族食用，能促進肌肉生長和修復；也富含膳食纖維和維生素，能幫助維持腸道健康；另外，豆花中的大豆異黃酮，更具有類似雌激素的作用，對女生的健康超加分。

黃瓊慧指出，如果吃不習慣原味豆花，可以加入自己喜歡的配料和糖水，就能讓美味再升級，但她也提醒，若有另外加料，份量一定要控制，避免攝取過多熱量。

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