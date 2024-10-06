健康網》「它」能防蛀牙！ 醫曝「護齒4食物」蘋果上榜

張劭伯表示，咀嚼蘋果能夠促進唾液分泌，幫助沖刷口腔中的食物殘渣和細菌，減少牙菌斑的形成；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕秋天要怎麼吃才能護牙齒？台中恆悅美學牙醫院長張劭伯在臉書粉專「你的好閨蜜 蔡雅藍醫師｜恆悅美學牙醫」發文分享，對牙齒有益的食物：蘋果可減少牙菌斑的形成；胡蘿蔔有助於維持牙齒的琺瑯質，防止牙齦疾病；南瓜能增強牙齦的抵抗力，防止牙齦出血和感染；堅果有助於強化牙齒琺瑯質，預防蛀牙。

蘋果

張劭伯表示，蘋果是秋天最常見的水果之一，除了好吃以外，還富含纖維。咀嚼蘋果能夠促進唾液分泌，幫助沖刷口腔中的食物殘渣和細菌，減少牙菌斑的形成。此外，蘋果的纖維質地像天然的牙刷一樣，輕輕擦拭牙齒表面，有助於保持牙齒潔白。

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胡蘿蔔

張劭伯指出，胡蘿蔔富含維生素A、K和纖維。生吃胡蘿蔔可以刺激唾液分泌，幫助清潔口腔，防止牙菌斑堆積。維生素A對牙齒和牙齦的健康至關重要，有助於維持牙齒的琺瑯質，防止牙齦疾病。如果在矯正牙齒，建議切成小塊或是打成汁再吃。

張劭伯表示，堅果富含鈣和磷，這些礦物質有助於強化牙齒琺瑯質，預防蛀牙；圖為情境照。（圖取自photoAC）

南瓜

張劭伯提到，南瓜是秋天的象徵，也是營養豐富的食物之一。南瓜富含維生素A、C、E，對牙齒和牙齦的健康非常重要。維生素A有助於保持牙齒琺瑯質的健康；維生素C則能增強牙齦的抵抗力，防止牙齦出血和感染。南瓜還含有大量纖維，幫助清潔牙齒和促進消化。無論是南瓜湯還是沙拉，都是美味又健康的選擇。

堅果

張劭伯說，台灣雖然不產堅果，但秋天是收穫堅果的季節，像杏仁、核桃、榛子等堅果，不僅美味，還對牙齒有益。堅果富含鈣和磷，這些礦物質有助於強化牙齒琺瑯質，預防蛀牙。此外，咀嚼堅果需要一定的咬合力，有助於促進唾液分泌，清潔口腔。他提醒，要選無添加糖和鹽的天然堅果，以獲得最佳的健康效果。

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