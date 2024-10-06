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健康網》「高粱」營養豐富！不只釀酒 還能做「3料理」
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕高粱除了做成高粱酒，還能製成飼料、能源材料，甚至是掃帚！農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享高粱的奧秘，它富含碳水化合物、膳食纖維、維生素B群，及礦物質等營養。且能製作成蘆黍粿、高粱飯、高粱酸白菜等各式料理。
高粱小百科
農糧署指出，高粱原產非洲，是世界主要糧食作物之一。金門自民國40年代起，大規模種植高粱，以供應軍方酒廠，並成為當地主要作物。且高粱因外型像蘆葦又像玉蜀黍，在地人常稱其為「蘆黍」。
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高粱美味多變
蘆黍粿：以高粱、糯米製成，口感Q彈，帶有獨特的高粱香氣。
高粱飯：先將高粱浸泡煮熟後，拌入白飯中，增加膳食纖維。
高粱酸白菜：以高粱酒糟醃漬大白菜，滋味酸甘，也別具風味，適合做成酸菜白肉鍋。
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