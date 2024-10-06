自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「高粱」營養豐富！不只釀酒 還能做「3料理」

2024/10/06 08:30

農糧署說，先將高粱浸泡煮熟後，拌入白飯中，就成高粱飯，能增加膳食纖維；示意圖。（圖取自photoAC）

農糧署說，先將高粱浸泡煮熟後，拌入白飯中，就成高粱飯，能增加膳食纖維；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕高粱除了做成高粱酒，還能製成飼料、能源材料，甚至是掃帚！農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享高粱的奧秘，它富含碳水化合物、膳食纖維、維生素B群，及礦物質等營養。且能製作成蘆黍粿、高粱飯、高粱酸白菜等各式料理。

高粱小百科

農糧署指出，高粱原產非洲，是世界主要糧食作物之一。金門自民國40年代起，大規模種植高粱，以供應軍方酒廠，並成為當地主要作物。且高粱因外型像蘆葦又像玉蜀黍，在地人常稱其為「蘆黍」。

高粱美味多變

蘆黍粿：以高粱、糯米製成，口感Q彈，帶有獨特的高粱香氣。

高粱飯：先將高粱浸泡煮熟後，拌入白飯中，增加膳食纖維。

高粱酸白菜：以高粱酒糟醃漬大白菜，滋味酸甘，也別具風味，適合做成酸菜白肉鍋。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中