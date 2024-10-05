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世衛批准首款M痘快篩！有望阻止病毒傳播

2024/10/05 16:34

世界衛生組織（WHO）批准全球首款M痘快篩。圖為電子顯微鏡下的M痘病毒。（路透）

世界衛生組織（WHO）批准全球首款M痘快篩。圖為電子顯微鏡下的M痘病毒。（路透）

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）批准全球首款M痘快篩，這款使用聚合酶連鎖反應（PCR）的測試，可透過拭子採集皮膚病變處樣本後立即知道結果，有望阻止M痘病毒持續傳播。

《BBC》報導，在此之前，M痘患者的檢體必須送回實驗室，經過數天之後才能確認有無感染，對目前的最大疫區非洲來說，檢測能力受限和緩慢的確診通報，無疑造成了病例持續上升。

WHO說，非洲今年通報的3萬多起疑似病例中，目前只有40％完成檢驗並列為確診，因此M痘快篩無疑是重要的里程碑。通報病例最多的剛果民主共和國，今年已有635人病死，在疫情蔓延到鄰國蒲隆地、烏干達和盧安達後，WHO於8月宣布M痘為全球公衛緊急事件。

在歐美捐贈M痘疫苗阻止非洲疫情爆發後，盧安達已於9月開始施打，奈及利亞、剛果民主共和國也將展開接種活動，由於疫苗數量有限，剛果將優先為第一線醫療人員、密切接觸者注射。

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