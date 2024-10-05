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聽力是造成失智原因！ 雲縣府、台大發表「十全樂活」課程
〔記者黃淑莉／雲林報導〕台大醫院雲林分院在社區推動長者預防及延緩失能，計畫主持人、神經部主任張楷杰指出，團隊發現長輩視力、聽力問題長期被忽視，但視力不好會影響生活品質，聽力甚至是造成失智症最大原因，醫院團隊針對長輩聽力、視力、認知、營養、活動及憂鬱等6面向，設計相關課程，經在4個社區試辦長輩在各方面都有明顯進步。
張楷杰表示，台大雲林分院2018年起在雲林各社區推動「阿波羅」計畫，以長輩血壓、心跳、肌少症為主，發現長輩對這些數字不敏感，反而對自己身體功能退化很重視及在意，像口腔機能不佳、咀嚼或吞嚥困難等，因此配合WHO推動ICOPE（老年人綜合照護），針對長者6面向設計「十全老人樂活」課程，透過小遊戲及動作改善高齡退化，再進增進整體健康。
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張楷杰說，十全老人樂活課程先在4個社區試辦，也感謝驗光師公會、醫科醫師的協助，發現參與的長輩在視力、聽力、憂鬱及體能部分都有顯進步，另也培訓50名種子教師，希望能把課程延續到雲林所有社區。
雲林縣衛生局長曾春美指出，雲林老年人口比例已達20%進入超高齡社會，高齡者多失智人數增加，高齡伴隨失智的話失能速度會更快，因此衛生局在社區辦理延緩失能的相關活動，鼓勵長輩走到社區據點參加，這次委託台大雲林分院研發的十全老人樂活課程試辦成效很不錯，未來會持續在縣內各社區廣為推動。
台大雲林分院副院長洪健清表示，老化是很正常的但透過十全樂活方案簡單遊戲、動作可以把老化延緩及健康的老化，最重要就是要有好的牙齒吃得好，運動讓頭腦好、心情好，善用政府補助配戴老花眼鏡、助聽器讓視力好、聽力好耳清目明，成為一個「活跳跳」健康老人。
縣府及台大雲林分院今（5）舉辦十全樂活老人方案成果發表，會中有「腳踝活動度遊戲暨平衡挑戰」、「健口筷拍盃」、「高齡眼不花」、「眼明手快」、「我是神槍手」等關闖，都是有助長者6面向的提升。
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