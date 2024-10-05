聽力是造成失智原因！ 雲縣府、台大發表「十全樂活」課程

體智能擲準挑戰，提升長者視力、認知。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕台大醫院雲林分院在社區推動長者預防及延緩失能，計畫主持人、神經部主任張楷杰指出，團隊發現長輩視力、聽力問題長期被忽視，但視力不好會影響生活品質，聽力甚至是造成失智症最大原因，醫院團隊針對長輩聽力、視力、認知、營養、活動及憂鬱等6面向，設計相關課程，經在4個社區試辦長輩在各方面都有明顯進步。

張楷杰表示，台大雲林分院2018年起在雲林各社區推動「阿波羅」計畫，以長輩血壓、心跳、肌少症為主，發現長輩對這些數字不敏感，反而對自己身體功能退化很重視及在意，像口腔機能不佳、咀嚼或吞嚥困難等，因此配合WHO推動ICOPE（老年人綜合照護），針對長者6面向設計「十全老人樂活」課程，透過小遊戲及動作改善高齡退化，再進增進整體健康。

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腳踝遊戲及平衡挑戰，有助提升長者的活動力。（記者黃淑莉攝）

張楷杰說，十全老人樂活課程先在4個社區試辦，也感謝驗光師公會、醫科醫師的協助，發現參與的長輩在視力、聽力、憂鬱及體能部分都有顯進步，另也培訓50名種子教師，希望能把課程延續到雲林所有社區。

雲林縣衛生局長曾春美指出，雲林老年人口比例已達20%進入超高齡社會，高齡者多失智人數增加，高齡伴隨失智的話失能速度會更快，因此衛生局在社區辦理延緩失能的相關活動，鼓勵長輩走到社區據點參加，這次委託台大雲林分院研發的十全老人樂活課程試辦成效很不錯，未來會持續在縣內各社區廣為推動。

眼明手快，提升長者視力、活動及認知力。（記者黃淑莉攝）

台大雲林分院副院長洪健清表示，老化是很正常的但透過十全樂活方案簡單遊戲、動作可以把老化延緩及健康的老化，最重要就是要有好的牙齒吃得好，運動讓頭腦好、心情好，善用政府補助配戴老花眼鏡、助聽器讓視力好、聽力好耳清目明，成為一個「活跳跳」健康老人。

縣府及台大雲林分院今（5）舉辦十全樂活老人方案成果發表，會中有「腳踝活動度遊戲暨平衡挑戰」、「健口筷拍盃」、「高齡眼不花」、「眼明手快」、「我是神槍手」等關闖，都是有助長者6面向的提升。

嘴上功夫一級棒，提升長者營養及認知力。（記者黃淑莉攝）

雲林縣衛生局與台大醫院雲林分院共同舉辦十全老人樂活方案成果發表。（記者黃淑莉攝）

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