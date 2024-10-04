健康網》夫妻關係岌岌可危 心理師：5情況適合婚姻諮商

心理師指出，如果伴侶間有長期衝突、溝通困難、情感距離、外遇或不忠、生活發生重大變化時，可以嘗試婚姻諮商；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當夫妻關係出現困境時，或許會有人提到「夫妻哪有隔夜仇？」「床頭吵床尾和」等老話，但現實沒這麼簡單，當關係出現裂痕沒有及時修補，可能會越裂越大，最終不歡而散。台北同伴心理諮商所所長余佳容表示，如果伴侶間有長期衝突、溝通困難、情感距離、外遇或不忠、生活發生重大變化（職場轉換、生育）時，可以嘗試婚姻諮商，若雙方願意積極參與和改變，諮商通常能積極改善彼此關係。

余佳容在臉書專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」與網頁說明，婚姻諮商是專業的心理輔導服務，專門針對夫妻之間的問題進行心理和情感支持。透過面對面的交流和技巧指導，諮商師幫助夫妻了解彼此的需求、處理衝突、改善溝通，以促進他們的關係健康和穩定，並提供工具來改善夫妻關係。

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需要婚姻諮商的情況

●夫妻間長期衝突：持續的爭吵、不滿或無法解決的分歧。

●溝通困難：難以有效交流或理解對方的意圖和感受。

●情感距離：感覺彼此之間情感淡薄或缺乏親密感。

●外遇或不忠行為：發現其中一方有外遇或信任問題。

●生活重大變化：如職業轉換、生育或家庭成員健康問題，導致夫妻之間關係受到影響。

婚姻諮商主要目標

●解決衝突：協助夫妻有效地解決日常生活中的衝突和爭執。

●改善溝通：教夫妻良好的溝通技巧，增進彼此間的理解和尊重。

●建立親密關係：促進夫妻之間的情感連結，增加互信和親密感。

●處理情緒困擾：協助夫妻應對壓力、焦慮或其他情緒問題，減少這些因素對關係的負面影響。

●制定共同目標：幫助夫妻共同設定和實現個人和夫妻生活的目標，提升家庭的整體幸福感。

余佳容表示，婚姻諮商的效果，取決於夫妻願意參與和合作的程度。婚姻諮商可以幫助夫妻理解彼此的需求和情感，學習有效的溝通技巧和解決衝突的方法。生活中每對夫妻都會面臨挑戰，但不要忘記，尋求幫助是一種勇氣。如果你和伴侶遇到困難，不妨考慮婚姻諮商，這不僅是解決衝突的途徑，更是增進彼此理解和信任的機會。真正的改變需要雙方共同努力，找到合適的諮商師，可能是邁向更美好未來的第一步。

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