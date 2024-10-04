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健康網》果凍、液態類保健品好吸收？ 專家揭3點：效果有限

2024/10/04 20:28

營養師表示，私密處保養的常見成分，如蔓越莓萃取，經過高溫殺菌後，效果會大打折扣；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，私密處保養的常見成分，如蔓越莓萃取，經過高溫殺菌後，效果會大打折扣；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你喜歡吃果凍、液體類的保健食品嗎？營養師林宜嬅在臉書專頁「保健營養師 Anny林宜嬅 」發影片分享，這類的產品很適合不愛吞膠囊錠劑、小孩，以及老人家吃，但有3點要注意，抗氧化成分的有效性、調味是否太重，還要明白果汁粉的行銷訴求只是噱頭。

●抗氧化/多酚成分的有效性：液體非常容易因為滋生微生物而有食安問題，所以液體產品做好後，需要經過120度的高溫殺菌，像是提神、美白、私密處保養的常見成分，如B群、維生素C、蔓越莓萃取、葡萄多酚等，非常不耐高溫，經高溫殺菌後，容易破壞有效成分，效果會大打折扣。

●調味是否太重：有些成分的味道很差，硬要調味蓋過去的話，就要加更多香料或調味粉，林宜嬅強調，沒必要吃多餘的成分。

●果汁粉的行銷訴求只是噱頭：林宜嬅發現，很多品牌都會拿「調味果汁粉」作為行銷手法，像是加了「綜合莓果」就會說有豐富的維生素C、花青素、多酚，能抗氧化，但通常調味用的果汁粉效性成分很低，而且水果的含量也偏低，味道主要來自香料，沒有所謂的水果的好處。

林宜嬅說，綜上所述以及她親身見過的千百種保健品，有效的液態保健品極少，所以她不太推薦買液態或果凍類的保健食品。

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