長照人力短缺 護理師轉換跑道發揮專業

今年首次特別頒發的照護柑仔店獲獎者為林孟秀。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕超高齡社會來臨，長照相關服務人員不足，雲林縣護理師公會理事長張翠芬今（4）日出席雲林縣府表揚績優長照團體及人員典禮受訪指出，她發現有不少護理師轉職投入長照行列，他們擴展版圖發揮專業用在照顧長輩上，學以致用且延續護理的精神，感到與有榮焉。

雲林縣府今天在縣府親民大廳舉辦績優長照團體及人員頒獎典禮，共有3個單位獲照護之星團體獎，23個照護英雄、1個照護柑仔店獎。

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縣長張麗善指出，雲林縣高齡長輩超過13萬人，非常需要長照服務員，感謝長照機構、服務人員花了很多時間、精力及體力，讓長輩能在地獲得適當照顧及尊嚴，透過表揚給予投入長照者肯定及榮耀，把這股力量拓展到社會，讓更多人加入長照行列，守護更多長輩。

衛生局長曾春美表示，今年表揚除團體、個人外，還特別新增一個獎項，即針對醫事巷弄長照站（柑仔店），其功能就是提供長輩一個可以去社會參與、供餐、復能場域，目前縣內設180幾個點，衛生局將持續推廣希望能在全縣380多個村里廣布。

今天獲獎的居家服務督導員莊玉微，曾當過社工，從讀大學到畢業工作都沒有脫離老人照顧服務領域，因為從小是爺爺、奶奶照顧長大，對長輩懷抱著感恩的心，想為長輩盡一分心力，遇有個案她會積極了解需求，竭力協助連續資源，同時也會關心個案家屬的壓力，必要時給予照護資源支持。

雲林縣府表揚績優長照團體及人員，共計頒發27個獎項。（記者黃淑莉攝）

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