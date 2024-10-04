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健康網》連小孩都會！ 營養師教「牛奶雞肉燉飯」作法

2024/10/04 18:31

牛奶雞肉燉飯丟一些好洗好切的玉米筍跟鴻喜菇當配菜，全料理的時間大概20分鐘就可以完成，簡單又方便；示意圖。（資料照）

牛奶雞肉燉飯丟一些好洗好切的玉米筍跟鴻喜菇當配菜，全料理的時間大概20分鐘就可以完成，簡單又方便；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕孩子也能一起煮的料理，三色豆也參一咖！柏飛營養諮詢中心院長蘇妍臣在臉書粉專「蘇妍臣-婦孕幼童營養師」發文分享牛奶雞肉燉飯作法，如果是用三色豆，連洗菜的時間都省了！只要再丟一些好洗好切，甚至不用切的玉米筍跟鴻喜菇當配菜，全料理的時間大概20分鐘就可以完成，簡單又方便。

牛奶雞肉燉飯

●準備材料

主要食材：小牛奶1瓶（約230ml）、飯一大碗、去骨雞腿一片、起司片2-3片、油適量。

配料：蒜頭、鴻喜菇、玉米筍、三色豆、蔥花等，可自由調整。

調味料：蘇家秘方（醬油、蠔油、糖/味醂、白胡椒）、鹽、白胡椒、義大利香料粉。

●製作方法

1.去骨雞腿醃過，接著撒上蘇家秘方，放入氣炸鍋或烤箱，設定220℃加熱10分，烤過後切成適當大小。

2.鍋內放油，放入蒜頭爆香，依續放入鴻喜菇、玉米筍、三色豆、雞肉及白飯拌炒。

3.倒入牛奶及調味料，小火至收汁即可起鍋。

4.放上起司片拌勻，即可食用。

三色豆歸哪一類？

蘇妍臣表示自己非常喜歡吃三色豆，也說明了三色豆分別為玉米粒、紅蘿蔔、豌豆仁，在食物六大類分類中，玉米為全穀雜糧類、紅蘿蔔為蔬菜類。另外，豌豆仁也是富含纖維的全穀雜糧類喔！

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