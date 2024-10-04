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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

諾羅病毒流行 5歲童感染一晚吐8次傳染全家

2024/10/04 14:27

李德敏醫師為男童施打流感疫苗前看診，並提醒家諾羅病毒流行注意防疫。（記者蔡淑媛攝）

李德敏醫師為男童施打流感疫苗前看診，並提醒家諾羅病毒流行注意防疫。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中秋過後一週疾管署公布國內腹瀉門急診就診人次為近5年同期最高，並以諾羅病毒引發的病毒性腸胃炎占48.8%居多，台中醫院小兒科主任李德敏近一個月也發現，門診高燒合併嘔吐、腹瀉的急性腸胃炎較去年同期增1、2 成，也有5歲童感染諾羅病毒後傳染給全家，提醒諾羅病毒感染力強，提醒注意勤洗手、飲食衛生。

李德敏表示，這名5歲男童在上個月高燒39度、嘔吐到住家附近診所就醫，服藥後症狀未改善，整晚連吐8次，媽媽嚇得帶他到台中醫院，診斷出現脫水與鈉離子過低，收治住院。

男童住院第一天，就讀小一的哥哥也發燒、嘔吐，媽媽隔日也又燒又吐，第3天爸爸也出現症狀，李德敏說，諾羅病毒高傳染力，潛伏期短、少量病毒就能「一人染病、傳染全家」，經過補充電解質與症狀治療，弟弟住院3天症狀緩解出院，爸媽跟哥哥也先後痊癒。

李德敏說，諾羅病毒好發於秋冬季節，今年因為連續兩個颱風影響氣溫驟降，初秋就出現諾羅群聚感染現象，門診上感染諾羅患者比去年同期增加1、2成，約占腸胃炎就依個案病人5成左右，其他則為腸病毒與一般感冒。

李德敏補充說，諾羅病毒潛伏期僅2、3天，來得快去得快，感染主要與清潔習慣跟飲食有關，提醒山陀兒颱風過後，注意不吃生食、飲水清潔，萬一出現腸胃道症狀，應避免與其他家人共食，確實以清潔劑濕洗手防疫。

另外，進入秋冬也是流感及新冠流行季，兩種疫苗已在10月1日開打，李德敏提醒6個月以上到18歲兒公費疫苗接種對象到醫療院所「左流右新」接種兩種疫苗防疫。

男童施打流感疫苗。（記者蔡淑媛攝）

男童施打流感疫苗。（記者蔡淑媛攝）

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