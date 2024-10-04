健康網》美電視充斥處方藥廣告 食藥署揭密台灣為何看不到

食藥署提醒，藥物廣告猶如一把雙面刃，了解廣告背後的影響，才能做出更明智的醫療選擇；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人可能會好奇，為什麼在美國經常能看到處方藥的廣告，但在台灣卻完全看不到？對此，食藥署透過其臉書粉專「藥博士 正藥說」發文指出，這其實這與兩國的法規有關。在美國，處方藥廣告是合法的，藥廠可在有限度的情況下，直接向消費者推銷藥物。而全球允許這類廣告的國家也僅有美國與紐西蘭。相較之下，台灣的法規嚴格禁止對一般民眾宣傳處方藥，這是為了避免藥品資訊被誤解或誇大，導致用藥不當。

食藥署指出，美國藥廠花費大量資金進行藥物廣告，這些廣告不僅面向醫生，還直接針對消費者。部分專家認為，這些廣告可以教育民眾，幫助他們了解最新的治療選項，但不可忽視的是，背後也隱含著藥廠的商業利益。藥廠投入龐大的資金進行藥物研發，自然希望透過廣告提高銷售量。

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研究顯示，藥物廣告會影響醫生的處方習慣以及病人的用藥需求。儘管市場上可能存在價格更低、效果相似的藥物，醫生仍可能因廣告宣傳而偏好開立某些特定品牌的藥品。同時，病人看了廣告後，可能對某些藥物產生過高的期待，甚至在沒有必要的情況下向醫生要求特定藥物。

在台灣，儘管處方藥不能對一般民眾做廣告，藥廠仍然會透過其他渠道向醫生推廣產品。因此，醫生如何保持專業判斷，根據病人的實際需求開立合適的藥物，成為了一項重要課題。藥師在這過程中也扮演著不可或缺的角色，他們可以透過用藥指導，幫助病人了解藥物的正確使用方式，並協助病人評估藥物的風險與效益。

食藥署提醒，藥物廣告猶如一把雙面刃，既能提供資訊，也可能造成誤導。因此，了解廣告背後的影響，才能做出更明智的醫療選擇。

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