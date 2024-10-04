健康網》類風濕性關節炎怎麼吃？ 醫點3類飲食別碰

醫師提醒，類風濕性關節炎患者要避免會加重發炎反應的食物，如精製糖和澱粉，可以多吃蔬果；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人對類風濕性關節炎不太了解，尤其是要如何飲食更是霧煞煞，板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓提醒，類風濕性關節炎患者要避免會加重發炎反應的食物，包括：精製糖和澱粉、紅肉和加工肉品、酒精和含咖啡因飲料。可以多吃富含omega-3脂肪酸的魚類、蔬果、全穀物和堅果。

陳鈺泓在臉書專頁「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」發文指出，對於類風濕性關節炎患者來說，飲食確實會影響病情。雖然沒有一套適用於所有人的嚴格飲食規定，但普遍認為某些食物可能會加重發炎反應，最好少吃或避免。相反地，有些食物可能有助於減緩發炎，重要的是要注意自己對食物的反應，因為每個人可能不太一樣。如果不確定，最好先跟醫生或營養師討論，找出最適合自己的飲食方式。

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類風濕性關節炎避免食物

至於哪些食物會加重發炎呢？陳鈺泓點出以下3類食物：

精製糖和澱粉：像是糖果、蛋糕、白麵包這類食物可能會加重發炎反應，它們會快速提高血糖，可能刺激發炎物質的產生，建議改吃全穀類食物。

紅肉和加工肉品：這類食物含有較多飽和脂肪和反式脂肪，可能會增加體內發炎程度，不妨多選擇魚類或瘦肉作為蛋白質來源。

酒精和含咖啡因飲料：過量飲用可能會刺激發炎反應，也可能會干擾藥物吸收，建議適量飲用，最好先問問醫生建議的安全攝取量。

醫師指出，紅肉和加工肉品：這類食物含有較多飽和脂肪和反式脂肪，可能會增加體內發炎程度；圖為示意圖。（圖取自freepik）

改善類風濕性關節炎食物

除了要忌口，陳鈺泓說，對於類風濕性關節炎患者來說，飲食確實能在某種程度上幫助改善症狀。一般來說，地中海飲食被認為對類風濕性關節炎患者比較好，這種飲食強調多吃蔬果、全穀物、魚類和橄欖油。

富含omega-3脂肪酸的魚類：像是鮭魚、鯖魚、沙丁魚這類魚，含有豐富的omega-3脂肪酸，有助於減少體內發炎反應。建議一週至少吃兩次魚類，對關節健康很有幫助。

各式蔬菜水果：多吃彩色蔬果，特別是深綠色葉菜、紅色和橙色的蔬果。它們含有豐富的抗氧化物質和維生素，可以幫助對抗發炎，保護關節。

全穀物和堅果：全穀物和堅果含有豐富的纖維和好的脂肪，可以幫助降低發炎程度。像是燕麥、糙米、核桃、杏仁等，都是不錯的選擇。適量食用，對身體很有好處。

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