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健康網》長輩「老倒縮」？ 身高縮水逾4公分小心骨鬆

2024/10/04 06:31

中醫師提醒，長輩有背部痠痛，身高變矮及駝背，小心恐是骨質疏鬆症，特別容易造成前臂骨、股骨及脊椎骨骨折；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

中醫師提醒，長輩有背部痠痛，身高變矮及駝背，小心恐是骨質疏鬆症，特別容易造成前臂骨、股骨及脊椎骨骨折；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕長輩腰痠背痛、身高縮水，小心骨質疏鬆找上門！彰化馬光中醫診所醫師劉宗昇指出，骨質疏鬆症最明顯的症狀，就是脊椎壓迫性骨折，它會引起背部痠痛，身高變矮，及駝背現象，常見的「老倒縮」即是指這種現象。當身高縮水超過4公分以上，要強烈懷疑可能有骨質疏鬆症，特別要預防前臂骨、股骨及脊椎骨骨折。

中醫角度看骨質疏鬆症

劉宗昇表示，以中醫學的角度來看，骨質疏鬆症患者骨頭痠痛與骨質流失和傳統中醫學的「骨痺」或「骨枯」的病名類似。依據藏象學說的理論，骨質疏鬆症與中醫「腎」的藏象較有關係。中醫學認為生理性的老化，是逐漸腎氣虛弱的過程。傳統醫學認為「腎主骨生髓」，骨頭的發育、生長、骨質強弱、骨髓虛實均與腎的藏象功能有密切的關係。高齡者腎氣虛弱，骨骼強度與骨質密度會變差，患者腰膝痠軟乏力且骨骼脆性增加，容易導致骨折。

中醫師表示，鹿二仙膠具有強健筋骨，補氣生髓的效果，可以補充骨骼鈣質流失，防止骨質疏鬆症。示意圖。（資料照）

中醫師表示，鹿二仙膠具有強健筋骨，補氣生髓的效果，可以補充骨骼鈣質流失，防止骨質疏鬆症。示意圖。（資料照）

3種中藥方 改善骨質疏鬆症

劉宗昇提到，根據2012年發表骨質疏鬆台灣健保資料庫百萬隨機抽樣的研究論文顯示，台灣骨質疏鬆患者約有70%曾使用中醫藥治療，常用的複方如獨活寄生湯、左歸丸及鹿二仙膠，其功效如下：

1.獨活寄生湯

文獻顯示獨活寄生湯出自唐朝孫思邈《備急千金要方》，由15味中藥組成，包括獨活、桑寄生、人參、茯苓、甘草、當歸、芍藥、川芎、熟地黃、桂心、杜仲、牛膝、細辛、防風和秦艽。臨床適應症是腰膝作痛，冷痹無力，屈伸不便。

實驗研究顯示，獨活寄生湯可以抑制蝕骨細胞osteoclast活性以及刺激成骨細胞osteoblast分泌osteoprotegerin，有助於延緩腰椎骨質疏鬆的病情。

2.左歸丸

左歸丸則由熟地黃、菟絲子、牛膝、龜板膠、鹿角膠、山藥、山茱萸和枸杞子蜜丸，出自明朝張景岳《景岳全書》，具有滋陰補腎，填精益髓的功效，常用於女性停經後骨質疏鬆，骨髓內虧，津液枯涸而骨蒸虛勞，腰膝痠軟之症。

3.龜鹿二仙膠

龜鹿二仙膠類似左歸丸，是以龜板和鹿角為主要原料，搭配枸杞和人參共四味中藥的處方，具有強健筋骨，補氣生髓的效果，可以補充骨骼鈣質流失，防止骨質疏鬆症。

預防骨質疏鬆，中醫師建議適度進行負重訓練、肌力增強運動以及平衡訓練；圖為情境照。（圖取自freepik）

預防骨質疏鬆，中醫師建議適度進行負重訓練、肌力增強運動以及平衡訓練；圖為情境照。（圖取自freepik）

日常生活習慣改善骨質疏鬆

至於骨質疏鬆症的非藥物介入，劉宗昇分享3個重點：

1.改善日常生活行為，戒菸和戒酒，去除危險因子。如：預防跌倒，浴室裝止滑墊、穿防滑鞋、使用助行器等。

2.多攝取足量鈣和維生素D3。如：多食用小魚乾、牛奶、大豆等食物，及多至戶外曬太陽。

3.適度進行負重訓練、肌力增強運動以及平衡訓練。負重訓練可刺激骨密度增加，肌力訓練增加肌耐力及肌肉的彈性，來維持身體平衡。另外，練習太極拳運動，通過導引和吐納呼吸、仰俯，手足屈伸的形體運動，使人體各部氣血流通無阻，從而促進身體的健康，也可以增強肌肉骨骼力量，減少低骨質密度跌倒的風險。

彰化馬光中醫診所醫師劉宗昇。（馬光中醫診所提供）

彰化馬光中醫診所醫師劉宗昇。（馬光中醫診所提供）

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