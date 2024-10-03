簽器捐卡當生日禮物！ 南投女果農颱風天就醫暖舉

宏仁醫院推動器官捐贈，劉姓女子深受感動，簽署同意書當自己的生日禮物。（照片由宏仁醫院提供）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣員林市宏仁醫院颱風天仍提供門診服務，昨天傳出一件暖心的故事！一名南投縣果農劉女醫院看診時，向醫院表示要簽器官捐贈同意書，院方問她「為什麼想器捐？」她回答，看診時看到器捐微電影廣告，很感動，她希望用這張器捐卡獻給自己43歲的生日。

劉女在今天（10月3日）過生日，她昨下午和朋友到宏仁醫院心臟內科看診，候診時，看到電視播放器官捐贈中心的微電影宣導影片「蘇明淵-你應該予人疼予人愛-器捐中心版」，影片搭配金曲歌王蘇明淵的「你應該予人疼予人愛」歌聲，令她非常動容。

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劉女說，平常就會跟小孩分享器官捐贈的想法，加上這段宣導影片讓她內心很感動，因為今天生日，想送自己一個最棒的生日禮物，所以昨天當場就先聯繫醫院社工師，簽下器官捐贈同意書。

微電影中女主角因車禍腦死，消防員男友看著女主角父母簽屬器官捐贈家屬同意書時，回憶女主角當初簽署器官捐贈同意書時曾說「你不覺得如果有一天，就算我離開了這個世界上，但是心臟還是繼續跳動著，也是一件很美好的事情啊」。

宏仁醫院社工師謝麗秋說，器官捐贈觀念需要本人及家屬都能充分了解，有時候簽署契機也是因為對生命有所感觸。55歲游姓男子去西藏遊玩時，因高山症經歷生死交關，回國後感覺應該讓生命更有意義，因此日前也在宏仁醫院簽署器官捐贈同意書。

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