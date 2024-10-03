健康網》3營養素吃出好心情！ 鮭魚、菠菜「解憂小幫手」

營養師表示，菠菜等綠葉蔬菜，含有豐富鎂，有助於放鬆肌肉和減少焦慮；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一想到要工作、處理生活大小事，每天都「Blue monday」？營養師張語希建議，補充維生素B群、Omega-3脂肪酸、鎂等3營養素，增加幸福感，並建議優先從食物中攝取，像是鮭魚含有豐富Omega-3脂肪酸，有助於改善大腦功能與情緒；菠菜等綠葉蔬菜含有鎂，可放鬆肌肉和減少焦慮。

張語希在粉絲專頁「營養師 張語希」發文分享，補充3營養素保持愉悅心情、增加幸福感，並建議優先從食物中攝取，確保均衡飲食。若難以通過食物攝取足夠營養素，再考慮使用保健品，並諮詢專業營養師或醫生的建議食用。

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●維生素B群：缺乏維生素B群可能導致疲倦、抑鬱和情緒不穩定，特別是維生素B6和B12，有助於提升血清素和多巴胺的水平，可從全穀類、肉類、魚類、蛋類、乳製品等食物攝取。

●Omega-3脂肪酸：有助於改善大腦功能和情緒，常見於魚油、亞麻籽油中。若缺乏Omega-3脂肪酸，可能導致認知功能下降、抑鬱症狀，建議吃鮭魚、鯖魚、亞麻籽、奇亞籽、核桃，攝取足量Omega-3脂肪酸。

●鎂：有助於放鬆肌肉和減少焦慮，常見於綠葉蔬菜、堅果和種子。若是缺乏鎂，可能引起焦慮、肌肉痙攣和睡眠問題，像是菠菜、杏仁、南瓜籽、黑巧克力等食物，就含有豐富的鎂。

心情不好吃不下 4招增食慾

心情不好吃不下，如何增加食慾？張語希建議可從4方式減少胃腸負擔、提高食慾，包括：少量多餐，分成多次小餐，減少胃部壓力；選擇色彩鮮豔、香味誘人的食物，提高食慾；選擇清淡、易消化的食物，如清湯、燉菜、蒸魚等；以及飲用檸檬水、薑茶，有助於開胃。

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