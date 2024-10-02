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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新北本土登革熱+3 皆與高風險區域有關！感染未擴大

2024/10/02 16:34

衛生局提醒，颱風帶來的雨量容易造成容器積水，市民於颱風過後，應立即清除家戶內外積水容器，避免孳生病媒蚊。（記者羅國嘉攝）

衛生局提醒，颱風帶來的雨量容易造成容器積水，市民於颱風過後，應立即清除家戶內外積水容器，避免孳生病媒蚊。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市本土登革熱再新增3病例，皆為男性，中和區2例、新店區1例，年齡介於42至65歲，發病日介於9月26日至9月30日，經調查顯示新增病例仍與目前高風險區域有關，研判感染範圍未擴大。截至10月1日累計59例病例。

衛生局長陳潤秋表示，山陀兒颱風逼近，防疫工作不中斷，市府團隊持續動員，10月2日調度衛生局及12區衛生所、環保局、清潔隊、區公所及警方計200名人力，加強清除社區孳生源及環境噴消。

陳潤秋提醒，除做好防颱準備外，颱風帶來的雨量容易造成容器積水，市民於颱風過後，應立即清除家戶內外積水容器，避免孳生病媒蚊，如經査獲積水容器有孑孓，最高可處1萬5000元罰鍰，也請民眾務必配合各項防疫措施，如拒絕、規避或妨礙防治工作最高可處30萬元罰鍰；另外，如果出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、腹瀉、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫，並主動告知醫師近期活動史。

新北市衛生局對登革熱高風險疫區進行噴藥防治。（新北市衛生局提供）

新北市衛生局對登革熱高風險疫區進行噴藥防治。（新北市衛生局提供）

防疫工作不中斷，市府團隊持續動員，10月2日調度衛生局及12區衛生所、環保局、清潔隊、區公所及警方計200名人力加強清除社區孳生源及環境噴消。（新北市衛生局提供）

防疫工作不中斷，市府團隊持續動員，10月2日調度衛生局及12區衛生所、環保局、清潔隊、區公所及警方計200名人力加強清除社區孳生源及環境噴消。（新北市衛生局提供）

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