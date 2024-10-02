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健康 > 心理精神

健康網》注意！研究：青少年睡眠太少 恐釀身心風險

2024/10/02 21:01

青少年若睡眠時間過短，恐造成身心出現不良影響。（圖取自freepik）

青少年若睡眠時間過短，恐造成身心出現不良影響。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕若正值青春期的青少年有睡眠障礙，或是睡眠時間較短，請格外小心！若幼童睡眠時間較短，在年歲漸長後，恐增加輕生意圖以及輕生風險。

據《CNN》報導，根據一份在《美國醫學會雜誌》（JAMA Network Open）的研究指出，10歲時若出現嚴重睡眠障礙，2年後輕生行為之風險恐增加2.7倍；以及有嚴重睡眠障礙的睡眠障礙兒童中，多達3分之1的人回報有輕生行為。

自殺防治研究員瑞貝卡（Rebecca Bernert）提醒，應把睡眠時間納入青少年輕生的風險因素。「睡眠障礙已成為成年人輕生的高風險因子，無論是否有憂鬱症狀都一樣；但針對童年與青春期的長期調查相當少。」

研究在美國21區招募8800多名9歲到10歲兒童，由監護人回答孩子的睡眠狀態，包含睡到中途醒來、睡太久、呼吸障礙等行為。同時填寫孩子焦慮與憂鬱症的問卷，並獲得家族史與家庭狀態的詳細資訊。

研究發現，11到12歲的幼童中，91.3%的人在開始實驗後兩年內，未經歷輕生念頭以及嘗試，然有睡眠障礙者，有很高的機率曾經歷輕生念頭。研究者已排除其他風險因子，例如病史或家庭狀態，仍有這種狀態。在有色人種、少女的風險尤其高。此外，若時常做惡夢，輕生行為的風險也明顯提升。

兒童與青少年精神病學家妮哈（Neha Chaudhary）表示，我們不想假設睡眠不佳導致此行為，我們只是讓大家了解兩者稍有關聯。

「睡眠向來是天氣指標，了解身心健康的重要途徑。倘若睡眠問題發生，將很難透過睡眠，為心靈尋求庇護。」瑞貝卡認為，使用科技產品測量睡眠，對於其他情緒方面研究助益良多。

哈佛的心理學家克里斯波德（Christopher Willard）表示，睡眠對於青少年來說很重要，特別是青春期前後。大腦變化相當巨大，所以這個年齡層的孩子需要大量睡眠，才能妥善發展腦部功能。「過多的壓力與使用3C，將導致睡眠問題，嚴重干擾大腦對於情緒與焦慮的調節能力區塊發育。」所幸若能及早治療，父母能介入監控，風險能夠降低15%。

克里斯波德認為，所有青少年都需要良好的夜間睡眠習慣。紐約大學格羅斯曼學院臨床心理學家貝瑞表示，青少年在睡前一小時應限制3C使用時間以及體力活；建議可以寫日記或聽點平靜的音樂；白天也需要適當運動，避免睡午覺。

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