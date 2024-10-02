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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

颱風天葉菜類被搶光！ 營養師曝「4類食材」可取代

2024/10/02 14:01

颱風天葉菜類一上架就被搶購一空，營養師建議，可以改選「菇類、根莖類、海菜類、冷凍蔬菜」，價格相對穩定，也能替代葉菜類補充日常所需營養。 （記者邱芷柔攝）

颱風天葉菜類一上架就被搶購一空，營養師建議，可以改選「菇類、根莖類、海菜類、冷凍蔬菜」，價格相對穩定，也能替代葉菜類補充日常所需營養。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕颱風山陀兒龜速移動卡在家門口，影響台灣時間不斷延長，今（2日）全台22個縣市齊放颱風假，不少民眾趁著尚未受颱風波及出門搶購青菜，導致葉菜類一上架就被搶購一空，對此營養師建議，可以改選「菇類、根莖類、海菜類、冷凍蔬菜」，價格相對穩定，也能替代葉菜類補充日常所需營養。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉指出，以顏色來看，蔬菜其實有紅、橙、黃、綠、白、黑、紫等不同顏色，當買不到綠色的葉菜類時，可改選其他的顏色蔬菜，像是白色的洋蔥、菇類，紅黃色的紅蘿蔔、南瓜等。

許惠玉也提到，最常被忽略的是「海菜類」，無論是紫菜、海帶、海帶芽等，除了有膳食纖維、多種維生素，尤其富含「碘」等礦物質，是預防甲狀腺腫大、甲狀腺機能低下的最佳食品。

「冷凍蔬菜也是另一個好選擇！」許惠玉說，蔬菜冷凍前後營養價值差異不大，要注意的是避免烹調過久、反覆加熱或反覆冷凍。她也提到，泡麵常常是民眾颱風天的首選食物，建議可選購含油量較少的麵體，煮泡麵時加入菇類、冷凍蔬菜、雞蛋等，就能吃得更均衡、健康。

台北慈濟醫院營養師洪沂錚也分享，泡麵可選非油炸的麵體，並加入雞蛋、菇類及海帶，同樣吃進纖維與蛋白質。此外，瓜類食物，例如絲瓜、黃瓜、櫛瓜等，也是颱風天的好選擇。

營養師林恩如提到，不少民眾發現超市的蔬果架上只剩下「紅蘿蔔」，其實紅蘿蔔營養價值高，經濟實惠又耐擺放，若擔心草腥味，可把紅蘿蔔切細碎，混在炒蛋、煎蛋中，或是燉煮咖哩、加到濃湯中等方式，只要將紅蘿蔔煮熟透，就能變得香甜可口。

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