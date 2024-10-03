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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》學會「21分飽減重法」 掌握每餐飲食量無壓瘦身！

2024/10/03 10:31

營養師自創「21分飽減肥法」，掌握每餐飲食量，3餐各吃7分飽，或是依個人需求分配，只要1天總計為21分即可，持之以恆，就能健康瘦；圖為情境照。（取自shutterstock）

營養師自創「21分飽減肥法」，掌握每餐飲食量，3餐各吃7分飽，或是依個人需求分配，只要1天總計為21分即可，持之以恆，就能健康瘦；圖為情境照。（取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人常有身材焦慮，甚至採用激烈減肥法，不僅傷身，還可能瘦得不開心！營養師高敏敏自創「21分飽減肥法」，掌握每餐飲食量，最簡單的就是3餐各吃7分飽，或是依照個人需求分配每餐份量，只要1天總計為21分即可。此外，除了食用份量外，記得減重要避開油炸、甜食、加工食品，只要持之以恆，就能健康瘦！

高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」發文分享，大食量者，早餐10分飽＋午餐10分飽＋下午茶10分飽＋晚餐10分飽＋消夜10分飽，1天下來共吃50分飽，不只三餐都要吃到撐，下午茶、消夜更是要吃到飽，很少有飢餓感。

高敏敏表示，大多數人都是一般食量者，下午可能會嘴饞來個點心或是手搖飲。早餐吃5分飽＋午餐10分飽＋下午茶5分飽＋晚餐10分飽，1天下來共30分飽，雖然沒有吃消夜，但午、晚餐吃到滿足！

那麼想減重者，1天可以吃多少呢？高敏敏建議，早餐吃7分飽、午餐吃7分飽、晚餐吃7分飽，也就是1天共21分，每餐吃到有點飽足感，不餓的狀態。不過也可以自由分配，例如早餐5分飽、午餐6分飽、晚餐10分飽，只要總計為21分即可。

打造易瘦體質 飲食掌握3不

高敏敏提及，若食量為30-50分飽者，想輕鬆減重，不妨試著慢慢減少飲食量，控制在21分飽即可！許多朋友在試了21分飽都瘦了10公斤。不過，也特別提醒，除了控制食量外，飲食選擇也很重要：

●不吃油炸：炸物外層會裹滿厚厚的粉，再經過油炸，熱量會比原本高出2-5倍。尤其高油、高鈉的炸物，容易使血管堵塞，造成心血管危害，也會造成腎臟滿滿的負擔。

●不碰甜食：甜食會使血糖飆高，易轉化成脂肪，也會導致血管收縮，增加血管壓力。

●不吃加工食品：冰淇淋、醬瓜、火腿、香腸等加工食品，多為高糖、高鈉、高飽和脂肪食物，不僅容易造成身體負擔，也對健康無益處。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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