台中放颱風假 童綜合今門診暫停、光田夜間停診、李綜合正常看診

大甲李綜合醫院正常門診，颱風天依舊有民眾看診。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕山陀兒颱風來勢洶洶，台中市今（2）日停止上班上課，今日一早台中山海線清晨皆無風雨，海線童綜合全天停止正常門診。但光田醫院夜間休診，李綜合全天皆正常營運。

童綜合醫院表示，依規定於10月02日（星期三）全天停止正常門診，但住院、急診、手術、洗腎與內視鏡、放射檢查等業務照常服務。慢性處方箋病患有缺藥問題，可至梧棲院區急診室掛號167診「山陀兒颱風特別門診」（掛號服務至上午11點半截止，報到至上午12點），由急診醫師依病情狀況，先開立最多七天的用藥，待正常上班後再至原診治醫師門診就診。

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光田醫院表示，上午與下午門診正常，夜間門診全面停診。

大甲李綜合醫院指出，在颱風期間，服務民眾不打烊，醫護人員全時段守護鄉親的健康，維持醫療照護不間斷，門診、急診24小時全天候正常，部分醫師因為路程、擔心風雨過大路程安全問題，在颱風天暫時停診一次，醫院會不斷更新訊息，讓民眾知道，也提醒民眾，身體不適千萬不要拖延，如果風雨過大出門一定要小心。

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