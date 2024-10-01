竹縣10/2停班課 中醫大新竹附醫、台大生醫公布急門診時間

中醫大新竹附醫表示，明天該院的所有門診、健檢、檢查、抽血、復健等服務全部暫停。（資料照，中醫大新竹附醫提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府今天（1日）晚上8點22分根據氣象資訊宣布，為了維護縣民安全和準備各項應變作為，新竹縣明天（2日）停止上班、停止上課，中國醫藥大學新竹附設醫院隨後宣布，該院明天也將全面停診。

新竹台大分院生醫醫院則宣布，明天該院竹北院區急診照常，門診也停診，僅開設內科、兒科各1診，其餘疫苗施打和各項檢查都停止。

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至於該院竹東院區部分也是急診照常、門診停診，其餘疫苗施打和各項檢查也都停止。

中醫大新竹附醫表示，明天該院的所有門診、健檢、檢查、抽血、復健等服務全部暫停。急診，洗腎，手術（含心導管），出院、住院服務則維持正常。

其次，已跟原醫師預約的民眾，如因颱風導致不能回診，可於1個月內持原預約單，在該醫師門診日到掛號處加號就可以。對於已預約看診的民眾，院方不保留，但也不會註記未到診，請民眾避免風雨外出危險。

中醫大新竹附醫表示，明天颱風天雖停班，該院急診、手術（含心導管）、洗腎以及住院的服務仍舊照常。但是各項檢查工作則暫停服務，細節請洽各檢查室聯繫辦理。

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