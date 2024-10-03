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健康網》減脂吃鱸魚比鮭魚好 農業部：眼睛要清澈透明

2024/10/03 07:35

醫師表示，減脂期間選鱸魚會比鮭魚更好，每100克鱸魚的脂肪只有2到5克，和雞胸差不多；示意圖。（資料照）

醫師表示，減脂期間選鱸魚會比鮭魚更好，每100克鱸魚的脂肪只有2到5克，和雞胸差不多；示意圖。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕減脂族吃錯魚當心小心瘦不了！三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，鱸魚脂肪含量與雞胸肉差不多，而鮭魚光一片就快半碗飯的熱量，因此減脂時，選鱸魚會比鮭魚更好；農業部曾表示，台灣金目鱸魚挑選撇步，眼睛清澈透明鮮度較佳。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文指出，減脂期間選鱸魚會比鮭魚更好，每100克鱸魚的脂肪只有2到5克，和雞胸差不多；而鮭魚雖然Omega-3含量高，但每100克含有10到15克脂肪，吃一片就多快半碗飯的熱量，應注意不宜過量食用。

農業部在臉書發文分享，台灣鱸魚的養殖種類有很多，包括金目鱸、七星鱸、條紋鱸及銀鱸，其中又以金目鱸魚的產量為最大宗，七星鱸次之，其餘種類的產量相對較少。金目鱸魚的體背與各鰭皆為褐色，腹部為銀白色，尾鰭呈圓形不分叉，最大體長可達200公分。

水產鱸魚保存方法

農業部表示，水產動物一旦死亡後，存在體內中的酵素即開始作用，且因體表微生物附著與繁殖，鮮度逐漸下降，建議購買生鮮鱸魚後應立即去除魚鰓及內臟，並迅速進行低温冷藏或冷凍。

台灣金目鱸魚的挑選撇步，農業部表示，眼睛清澈透明鮮度較佳；鰓蓋越鮮紅代表越新鮮；手指壓魚腹部，越鮮彈則代表越新鮮；摸魚外表，壓排泄孔，確認有無黏液流出，若有流出則較不新鮮

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