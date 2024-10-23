健康網》「鹽」多必失 研究：青光眼與高鹽有關

醫師表示，降低食鹽攝取量對身體健康是大有助益的。因此，建議有青光眼或家族史的朋友，注意自已的食鹽攝取量；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人常吃太鹹、口味過重的食物。珍世明眼科診所院長王孟祺表示，高血壓、動脈硬化，冠狀動脈疾病等與高鹽有關，有研究初步指出，降低食鹽攝取量對身體健康是有幫助，特別是有青光眼或家族史的朋友，注意自已的食鹽攝取量。

王孟祺於臉書粉專「王孟祺醫師-眼科最前線」發文指出，食鹽攝取量過多已經被發現會影響身體的健康，包括高血壓、動脈硬化，冠狀動脈疾病等等都和高鹽攝取有關。

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他表示，今年英國倫敦也進行了一項大規模（10萬人）的食鹽攝取和青光眼的相關性研究。發現較高的尿液食鹽排泄（反應食鹽攝取量）和較高的眼壓有相關，攝取量最高的族群中青光眼的盛行率也比較高。

雖然這只是初步的相關性研究，他說明，但是降低食鹽攝取量對身體健康是大有助益的。因此，建議有青光眼或家族史的朋友，注意自已的食鹽攝取量。

他指出，世衛組織建議每人每天食鹽攝取小於５公克（2000mg的鈉含量），國民健康局則建議每天少於一茶匙（5c.c.，約6公克）食鹽；平常也要減少食用加工食品，因為加工食品中鈉含量也較多。多使用新鮮食材，少使用調味品，多用天然食材的味道來做烹調，並注意各種市售食品包裝上鈉的含量。

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