健康網》瘦身吃「好澱粉」增飽足感！ 玉米、南瓜都上榜

國健署指出，好的澱粉有糙米、地瓜、玉米、南瓜等全穀及未精製雜糧食物，這類食物中含有多種維生素、礦物質和膳食纖維；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人為了維持體態會選擇不吃澱粉，但其實選擇好的澱粉才是健康瘦的關鍵。國健署在臉書專頁「食在好健康」發文表示，好的澱粉有糙米、地瓜、玉米、南瓜等全穀及未精製雜糧食物，這類食物中含有多種維生素、礦物質和膳食纖維。可將常吃的白飯換成全榖雜糧，熱量不僅較低，還可以提供更多的飽足感，有助於控制體重。

好澱粉優點多

國健署指出，好的澱粉有全穀及未精製雜糧食物，這類食物中含有多種維生素、礦物質（例如：維生素B6、菸鹼酸、葉酸、維生素Ｅ、鉀、鎂等）和膳食纖維，都是維持生理機能正常運作的重要營養素。

請繼續往下閱讀...

例如：菸鹼酸可以增進皮膚、神經系統的健康；葉酸則是建構紅血球、維持思緒清晰的營養素；而膳食纖維能增加飽足感，進而控制進食量，幫助維持體重。

精製澱粉易危害健康

國健署說，大多甜點、蛋糕、糖果等，富含精製澱粉的加工食品，製作過程中常會添加額外的糖和油，容易讓血糖快速上升，對長期血糖控制有不良的影響。而且攝取過多的糖、油會導致熱量過高，造成肥胖問題！

替換成全穀雜糧

國健署提到，相較於精製澱粉，全穀雜糧較能穩定血糖、血脂，降低糖尿病和心血管罹病風險。可以試著將三餐常吃的白飯換成，糙米、胚芽米、蕎麥、芋頭、馬鈴薯、山藥、南瓜、地瓜、玉米、蓮藕、菱角等全穀雜糧。它們在同重量下，不僅熱量比白飯更低、體積更大，還可以提供更多的飽足感，有助於控制體重。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法