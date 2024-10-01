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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》4款營養「颱風餐」！ 營養師教做雞湯燕麥粥

2024/10/01 17:49

雷小玲說，颱風天不是只能吃煮泡麵，蛋白質、五穀雜糧加菜菜，三位好朋友手牽手，也能搭出簡單又營養的「颱風餐」；示意圖。（圖取自photoAC）

雷小玲說，颱風天不是只能吃煮泡麵，蛋白質、五穀雜糧加菜菜，三位好朋友手牽手，也能搭出簡單又營養的「颱風餐」；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道、綜合報導〕颱風天不是只能吃煮泡麵！蛋白質、五穀雜糧加蔬菜，也能搭出簡單又營養的「颱風餐」。營養師雷小玲在臉書專頁「吃出小齡感 - 雷小玲營養師」發文表分享4道颱風餐組合，營養包含主食、蛋白質、蔬菜三大類。像是馬鈴薯洋蔥鮪魚沙拉，搭上高纖無糖豆漿；或是直接用滴雞精煮成雞湯燕麥粥，再加雞蛋跟香菇等。

三大類食物全到齊

主食好朋友：玉米、燕麥、地瓜、馬鈴薯。

蛋白質好朋友：雞蛋、滴雞精、水漬鮪魚罐、麵筋罐、冷凍毛豆、盒裝豆腐、豆漿。

蔬菜好朋友：小黃瓜、胡蘿蔔、洋蔥、乾香菇、乾海帶芽。

任意組合營養滿滿

●燕麥粥配麵筋、煎蛋，再加個小黃瓜、涼拌海帶芽。

●直接用滴雞精，煮成雞湯燕麥粥，再加雞蛋跟香菇也不錯。

●蒸熟就可以吃的玉米、馬鈴薯跟地瓜，可以搭水漬鮪魚或毛豆吃，再搭洋蔥或胡蘿蔔炒蛋。

●馬鈴薯洋蔥鮪魚沙拉，搭上高纖無糖豆漿也行。

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