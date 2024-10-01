兒童發燒、喉嚨痛 彰基促家長「333」抗腸病毒

腸病毒會有一直高燒、小朋友可能會喊喉嚨會痛，甚至有流口水的情況、可能會都吃不下的狀況。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕9月開學之後，有家長發現最近發燒的小朋友有增加跡象，原來是有幾個病毒在作怪，其中一個就是家長最害怕的腸病毒。彰化基督教兒童醫院兒童急診科主任王柏渝，針對腸病毒3前兆、3症狀及居家照顧飲食3原則，提供給家長參考，讓孩子能夠快樂學習、健康成長。

王柏渝指出，腸病毒重症的前兆有3個，分別是小朋友一直吐、一直睡與睡覺類似受驚嚇到的反應，且一個小時有3次，應儘速前往大醫院就醫。另外，腸病毒會有一直高燒、喉嚨會痛甚至流口水，以及會有吃不下等3種症狀。

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王柏渝進一步說明，一般酒精消毒沒有辦法殺死腸病毒的病菌，因此在家裡如果要殺死病菌，一般建議是濕洗手；如果小朋友經過的環境，要用漂白水消毒才有用。另外，腸病毒的小朋友，因為喉嚨有破皮會很痛，沒辦法吃東西，這時候就要把握3原則，分別是吃軟的、吃流質的、吃冰的；什麼食物最好呢？王柏渝建議可以給孩子吃布丁、果凍、冰淇淋、果汁等，比較容易入口。

彰化基督教兒童醫院是彰化以南唯一的兒童醫院，更是彰化、雲林、南投的最後一道防線。若小朋友出現持續吃不下的情況，或是有重症的3個前兆，應儘速前往彰基兒童醫院評估。

腸病毒小朋友飲食要把握3原則，即吃軟的、流質的、冰的；布丁、冰淇淋、果汁等，比較容易入口。（彰基提供）

王柏渝針對腸病毒3前兆、3症狀及居家照顧飲食3原則，提供給家長參考，讓孩子能夠快樂學習、健康成長。（彰基提供）

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