健康網》金拿鐵防失智調血壓！ 製法、6好處一次看

營養師表示，金拿鐵中的薑黃，含有豐富的薑黃素，可清除腦中堆積的β類澱粉、堆積的斑塊，預防失智；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年來，喝綠拿鐵減重蔚為流行！但您聽過金拿鐵嗎？營養師高敏敏表示，金拿鐵是由薑黃糊、牛奶，以及蜂蜜製成，內含豐富薑黃素，不論配飯吃或飯後吃都特別適合，可助身體抗發炎、防失智、調節血壓／血脂、改善過敏、抗憂鬱，以及促進新陳代謝，有助於身體健康。

該如何製作金拿鐵？高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」發文分享，先將薑黃粉1/4杯 + 水1/2杯+胡椒粒1/2茶匙放進鍋子裡煮沸，慢慢攪拌成泥狀製成薑黃糊。接著挖1湯匙的薑黃糊，加上150毫升的牛奶，讓脂溶性營養素薑黃更好吸收，再加1茶匙的蜂蜜，增加一點香氣，超濃郁金拿鐵就大功告成！下為金拿鐵好處：

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●抗發炎：可降低身體的一切發炎反應，還能改善膚質，如淡化黑斑、油脂堆積等。

●防失智、加強記性：薑黃素可清除腦中堆積的β類澱粉、堆積的斑塊，也有提升腦源性神經營養因子的功效，可預防失智、降低罹患阿茲海默症風險。

●調節血壓／血脂：幫助調整血壓、降低壞膽固醇，避免血栓。

●改善過敏：強大的天然抗氧劑，可緩解鼻過敏、體內發炎等敏感不適的狀況。

●抗憂鬱：薑黃素可促進多巴胺、血清素等神經傳導物質生成。

●促進新陳代謝：薑烯酚、胡椒鹼可幫助新陳代謝。

6類人注意攝取量

高敏敏指出，金拿鐵中的薑黃素是脂溶性營養，不論配飯吃或飯後吃都特別適合，可謂好處多多！不過，也特別提醒，孕婦、小孩、服用抗凝血藥物、膽囊疾病、腎臟疾病，以及胃潰瘍者，應注意攝取量。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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