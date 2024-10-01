流感、新冠疫苗開打 竹縣大方送禮券衝人氣

公費流感跟武漢肺炎疫苗（JN.1）今起分階段開打，新竹縣有13個鄉鎮市衛生所和31家合約院所提供接種。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕公費流感跟武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗（單價JN.1）今天起分階段全國同步開打，新竹縣有13個鄉鎮市衛生所和31家合約院所提供接種，縣府衛生局還宣布提供限量的100元禮券，專門獎勵在新竹縣施打COVID-19的JN.1疫苗者。

縣府衛生局長殷東成說，流感疫苗、COVID-19疫苗、流感疫苗以及長者肺炎鏈球菌3種疫苗可以同時接種，民眾可依照個人需求，選擇同時施打在不同手臂上，像是「左流右新」或「左流右肺」；但若要打在同隻手臂上，就要間隔2.5公分的距離。民眾如果想要間隔時間，之後再打另1劑疫苗也是可以的。

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殷東成說，公費流感疫苗和COVID-19疫苗2階段開打是指，第1階段從今天起，鎖定：65歲以上長輩、55歲到64歲原住民、長照機構人員、19歲到64歲高風險慢性病 （含BMI≧30）、重大傷病及罕見疾病患者、滿6個月以上幼兒到學齡前幼童、國小、國中、高中、高職、五專1到3年級學生（含少年矯正學校及輔育院學生）、包含今年新增的法醫師在內的醫事人員及衛生等防疫相關人員、禽畜養殖業及動物防疫相關人員、孕婦、6個月內嬰兒的父母及幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員等11類。

第2階段則將從11月1日起實施，開放50歲到64歲無高風險慢性病的民眾接種流感疫苗，跟滿6個月以上卻沒被列在第1階段實施對象的人接種COVID-19疫苗。

殷東成說，縣內有71家合約醫療院所提供成人流感疫苗接種，另有54家提供幼兒流感疫苗，鄉親可以就近、就便選擇接種的場所。

今天開始連續2個月又到了全民「打」起來防流感和COVID-19的季節。（記者黃美珠攝）

新竹縣繼續用超商禮券來衝高縣內的COVID-19疫苗接種率。（取自竹縣府官網）

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