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健康網》「都治療法」助肺結核患者規律服藥 提高治癒率

2024/10/01 13:17

食藥署指出，肺結核的典型症狀包括：持續咳嗽、咳血、胸痛、體重減輕、疲倦和發熱等；情境照。（圖取自freepik）

食藥署指出，肺結核的典型症狀包括：持續咳嗽、咳血、胸痛、體重減輕、疲倦和發熱等；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕肺結核（TB）是一種由結核桿菌引起的傳染病，主要影響肺部，但也可能侵襲其他器官。儘管這是一種嚴重的疾病，但只要進行正確的治療，患者仍可完全康復。近日，食藥署透過其臉書粉專「藥博士 正藥說」發文，介紹了肺結核的治療方式，特別強調了「都治療法」的好處。

食藥署指出，肺結核的典型症狀包括：持續咳嗽、咳血、胸痛、體重減輕、疲倦和發熱等。雖然出現這些症狀不一定代表患有肺結核，但如有疑慮，建議民眾儘早就診胸腔內科。

目前，肺結核的治療依賴抗結核藥物，而「都治療法」的特點在於都治關懷員的介入。「送藥到手、服藥入口、吃完再走」，他們會親自將藥物送到患者手中，確保患者服藥，並在吃完藥後才離開，這樣的方式能確保患者遵循規律的服藥計畫，防止疏忽服藥帶來的健康風險。

食藥署指出，經過2週的規律服藥後，肺結核患者的傳染力會顯著下降，整個治療過程通常需時6-9個月。患者如果堅持治療，多數可完全痊癒。

然而，抗結核藥物可能引發一些副作用，如皮膚紅疹、肝功能異常及腸胃不適等。食藥署提醒，若患者出現無法忍受的副作用，應及時回診與醫師討論換藥計畫，切勿自行停藥，避免導致抗藥性問題，進而增加治療困難。

透過都治療法的積極介入，肺結核患者能更有效地控制病情，順利完成治療過程。食藥署呼籲民眾正視肺結核的威脅，及早治療，避免病情惡化。

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