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健康 > 抗老養生 > 運動復健

9旬修女膝關節退化難跪禱 自體免疫細胞治療讓她感覺年輕

2024/10/01 12:26

台中一名修女膝關節退化（左），經「自體免疫細胞治療」後（右）明顯改善。（記者陳建志翻攝）

台中一名修女膝關節退化（左），經「自體免疫細胞治療」後（右）明顯改善。（記者陳建志翻攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名90歲修女，隨著年紀增長，膝關節退化越來越嚴重，就連每天例行跪禱儀式都感到力不從心，趕緊就醫治療。經評估後，醫師考量她對手術開刀接受度低，建議採用自費的「自體免疫細胞治療」（AI Cells），經注射患部，1個月後症狀明顯改善，讓她笑說「感覺年輕許多」！

亞大醫院神經外科、脊椎暨疼痛治療中心副院長林志隆表示，門診時經常遇到來自不同宗教的長輩就醫，共同症狀都出現關節疼痛問題，痠痛部位包括膝蓋、髖部、肩頸及手肘等，因這類患者終年需執行各種宗教儀式，包括跪禱祭拜、搬運祭品、清潔廟宇或教堂環境等，身體的病痛往往讓她們心有餘而力不足，不僅影響生活品質，也讓情緒日漸低落。

林志隆指出，造成上述症狀多半是關節退化造成，以年長者居多，當關節軟骨逐漸消失，就會使關節腔變狹窄，甚至會衍生骨刺，症狀較輕時，會建議採用物理治療、減重、矯正不良姿勢、穿戴護膝或運動貼紮等方式，必要時也可服用止痛藥、注射玻尿酸、葡萄糖或PRP注射（高濃度血小板血漿）等，但若上述方式都無法見效，就可能必須手術治療。

不過該名患者年紀大排斥開刀，經評估後，建議採用「自體免疫細胞治療」（AI Cells）新技術，先抽取自身血液，經過血液細胞純化技術後，將取出的高濃度細胞萃取液注射到患部，不僅抗發炎，還有促進軟骨分化以及膠原蛋白的生成等優點，能更有效修復受損的關節腔，這項由國人自主研究的醫療成果，目前已取得美國FDA二類醫材證，此國際認證有助於推動多國臨床。

患者經注射1個月後，痠痛情況大幅改善，尤其是以往準備起身或蹲下時，總是會一陣抽痛及發出「喀喀」聲，都已經明顯好轉，讓她直說：「感覺年輕好幾歲。」

林志隆強調，退化性膝關節炎雖是老化必經過程，但民眾還是可選擇減緩發生的速度，例如透過游泳、散步、瑜伽等運動紓緩症狀，或者多補充富含鈣質、Omega-3、維生素C、維生素D的食物，維持骨骼健康，少攝取高糖、加工食品、高脂的食物，才能降低關節發炎的情形。

林志隆副院長（左）透過「自體免疫細胞治療」，讓患者膝蓋緩解疼痛，也達到修損受損關節腔的效果。（記者陳建志攝）

林志隆副院長（左）透過「自體免疫細胞治療」，讓患者膝蓋緩解疼痛，也達到修損受損關節腔的效果。（記者陳建志攝）

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