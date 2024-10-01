健康網》颱風天認識7罐頭！ 扁豆解便秘 「它」適合長輩

李婉萍提醒，颱風天買罐頭應注意營養標示，優先挑選鈉含量、脂肪較少的罐頭；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大家有吃過「颱風麵」嗎？颱風天無法出門時都會煮泡麵加罐頭，但有注意過這些回憶中罐頭的營養標示嗎？營養師李婉萍在臉書粉專「李婉萍營養師」發文分享7種罐頭的營養標示，像是扁豆罐頭很適合素食者，還可以幫助排便；而紅燒鰻罐頭很適合家中長輩，做為營養素的來源；香辣牛肉罐頭脂肪與鈉含量高，較不適合膽固醇高者。

罐頭營養懶人包

李婉萍提醒，優先挑選鈉含量、脂肪較少的罐頭，食用時搭配新鮮蔬菜與水果，補充維生素C。另外，P=蛋白質（克）、F=脂肪（克）。

請繼續往下閱讀...

●水煮鮪魚罐頭

170克熱量151.4大卡（P32 / F2.4）、鈉含量1106毫克。水煮鮪魚熱量低、高蛋白，但鈉含量高；比油漬鮪魚更清爽，適合健身減肥的人。

●扁豆罐頭

400克熱量181大卡（P16 / F1）、鈉含量130毫克。扁豆屬於高蛋白的澱粉類，很適合素食者；且含有大量纖維，可以幫助排便。

●紅燒鰻罐頭

100克熱量237.8大卡（P21 / F12.2）、鈉含量515毫克。鰻魚蛋白質豐富，含有維生素D、鈣等礦物質，很適合家中長輩，做為營養素的來源。

●橄欖油漬沙丁魚罐頭

90克熱量259大卡（P16.2 / F21.6）、鈉含量354毫克。沙丁魚含有優質蛋白質與Ome克a-3，對心血管健康有益。

●香辣牛肉罐頭

180克熱量303大卡（P21.4 / F20.9）、鈉含量1260毫克。牛肉是優質蛋白質和鐵的良好來源。但罐頭脂肪與鈉含量高，較不適合膽固醇高者。

●茄汁鯖魚罐頭

230克熱量375大卡（P43 / F20.5）、鈉含量855毫克。蛋白質含量高，很適合作為地中海飲食的選擇。

●肉醬罐頭

150克熱量528大卡（P21.2 / F46）、鈉含量548毫克。高熱量高脂肪，減重的朋友建議搭配豆腐或蔬菜。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法