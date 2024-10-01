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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

公費流感、新冠疫苗開打 台中醫院院長率先「左流右新」

2024/10/01 11:59

黃元德今天上午率先施打流感及新冠疫苗，與陳宗家醫師呼籲民眾「左流右新」接種。（記者蔡淑媛攝）

黃元德今天上午率先施打流感及新冠疫苗，與陳宗家醫師呼籲民眾「左流右新」接種。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今年公費流感、新冠JN.1疫苗今（1）天同步開打，部立台中醫院長黃元德率先施打，「左流右新」接種兩種疫苗，黃元德表示「一次打2劑，很OK！」身為醫事人員每年施打流感，沒得過流感，也共接種6次新冠疫苗，得過1次新冠肺炎，但症狀輕微，強調秋冬是流感、新冠疫情流行季，兩種疫苗1次完成，增加保護力防疫，目前也無任何不適。

台中醫院今天流感、新冠疫苗同步開打，首日即設疫苗接種專區，半小時就有22人施打，其中逾6成打2劑，92歲廖姓阿公也和88歲妻子一起來搶頭香施打疫苗，廖阿打公施打左流右新，妻子則因身體較虛弱，僅選擇施打流感疫苗。

黃元德今天上午捲起衣袖，跟民眾一起接種「左流右新」丙疫苗。黃院長表示，黃元德院長表示，疾管署參考WHO、美國CDC及相關研究報告，同時接種季節性流感疫苗和新冠疫苗是安全的，並可增加疫苗接種率、減少就診次數並提升便利性，呼籲民眾「左流右新」，跑一趟醫療院所就可獲得雙重保護。

黃元德今天上午率先施打流感及新冠疫苗，呼籲民眾「左流右新」接種，畢其功於一役擁有疫苗保護力。（記者蔡淑媛攝）

黃元德今天上午率先施打流感及新冠疫苗，呼籲民眾「左流右新」接種，畢其功於一役擁有疫苗保護力。（記者蔡淑媛攝）

台中醫院感染科主任陳宗家指出，每年10月入秋之後天氣轉涼冷，也將進入流感與新冠等呼吸道疫情流行期；根據疾管署疫情統計資料顯示，新冠與流感將進入疫情流行期，高峰期更將落在聖誕節、跨年期間，由於疫苗施打後要一到兩周才會產生保護力，提醒符合公費流感疫苗施打對象的65 歲以上長者、慢性病患者等重症高危險群民眾要盡早接種，一次施打兩支疫苗「左流右新」，就可同步獲得雙重保護力。

台中醫院為提供符合公費疫苗施打條件民眾接種疫苗，今天起特別在院內長照大樓地下一樓第八會議室設置疫苗接種專區，提供7場「左流右新雙疫苗接種」服務，另在院外也前往學校、里民活動中心開設20場疫苗接種服務場次，希望讓符合公費疫苗接種條件的民眾都能踴躍前往，疫苗雙打雙防護，健康過秋冬。

台中醫院設疫苗接種專區，流感、新冠疫苗同步開打。（記者蔡淑媛攝）

台中醫院設疫苗接種專區，流感、新冠疫苗同步開打。（記者蔡淑媛攝）

黃元德今天上午率先施打流感及新冠疫苗，呼籲民眾「左流右新」接種，畢其功於一役擁有疫苗保護力。（記者蔡淑媛攝）

黃元德今天上午率先施打流感及新冠疫苗，呼籲民眾「左流右新」接種，畢其功於一役擁有疫苗保護力。（記者蔡淑媛攝）

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