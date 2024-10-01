宜蘭接種雙疫苗 社區214場、校園135場

公費流感及新冠疫苗同步開打，宜蘭縣安排214場社區接種服務，方便民眾就近施打，針對學生部分也規劃135場到校集中接種。（宜蘭縣政府提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕公費流感及新冠疫苗今（1）天同步開打，宜蘭縣安排214場社區接種服務，方便民眾就近施打，針對學生部分也規劃到校集中接種，10月115場次、11月20場次，教職員工及所屬志工均可在任職學校施打。

根據疾管署疫情統計資料顯示，新冠與流感疫情高峰期，分別在每（2024）年12月至隔（2025）年3月，以及7月至8月暑假2大區間。其中公費流感疫苗，中央規劃今天起依對象分2階段施打，搭配新冠疫苗「左流感、右新冠」皆可同時接種，依需求選擇施打在不同手臂上。

請繼續往下閱讀...

公費流感疫苗部分，第1階段施打對象，包括65歲以上長者、安養及長照機構受照顧者及所屬工作人員、高風險慢性病人、孕婦、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員及居家托育人員、滿6個月以上至學齡前幼兒及國小、國中、高中、五專1至3年級學生、醫事及衛生防疫相關人員、以及禽畜相關及動物防疫相關人員等。

第2階段自11月1日起，開放50至64歲無高風險慢性病成人接受注射。新冠疫苗則開放年滿6個月以上民眾皆可接種，只需距離上一劑新冠疫苗或確診滿84天即可施打。宜蘭縣目前除安排社區214場提供服務外，另有89家合約醫療院所可接種流感疫苗、61家施打新冠疫苗。

宜蘭縣政府衛生局長徐迺維說，校園集中接種部分，將由合約醫療院所第1次入校進行流感疫苗接種，第2次再施打新冠疫苗，家長接到校方通知後，鼓勵踴躍填寫疫苗意願書，讓孩子在學校完成接種，提高接種率以達群體免疫。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法