自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

宜蘭接種雙疫苗 社區214場、校園135場

2024/10/01 11:18

公費流感及新冠疫苗同步開打，宜蘭縣安排214場社區接種服務，方便民眾就近施打，針對學生部分也規劃135場到校集中接種。（宜蘭縣政府提供）

公費流感及新冠疫苗同步開打，宜蘭縣安排214場社區接種服務，方便民眾就近施打，針對學生部分也規劃135場到校集中接種。（宜蘭縣政府提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕公費流感及新冠疫苗今（1）天同步開打，宜蘭縣安排214場社區接種服務，方便民眾就近施打，針對學生部分也規劃到校集中接種，10月115場次、11月20場次，教職員工及所屬志工均可在任職學校施打。

根據疾管署疫情統計資料顯示，新冠與流感疫情高峰期，分別在每（2024）年12月至隔（2025）年3月，以及7月至8月暑假2大區間。其中公費流感疫苗，中央規劃今天起依對象分2階段施打，搭配新冠疫苗「左流感、右新冠」皆可同時接種，依需求選擇施打在不同手臂上。

公費流感疫苗部分，第1階段施打對象，包括65歲以上長者、安養及長照機構受照顧者及所屬工作人員、高風險慢性病人、孕婦、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員及居家托育人員、滿6個月以上至學齡前幼兒及國小、國中、高中、五專1至3年級學生、醫事及衛生防疫相關人員、以及禽畜相關及動物防疫相關人員等。

第2階段自11月1日起，開放50至64歲無高風險慢性病成人接受注射。新冠疫苗則開放年滿6個月以上民眾皆可接種，只需距離上一劑新冠疫苗或確診滿84天即可施打。宜蘭縣目前除安排社區214場提供服務外，另有89家合約醫療院所可接種流感疫苗、61家施打新冠疫苗。

宜蘭縣政府衛生局長徐迺維說，校園集中接種部分，將由合約醫療院所第1次入校進行流感疫苗接種，第2次再施打新冠疫苗，家長接到校方通知後，鼓勵踴躍填寫疫苗意願書，讓孩子在學校完成接種，提高接種率以達群體免疫。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中