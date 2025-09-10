自由電子報
晴時多雲

健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

44％糖尿病患者不知自身患病 專家警告「無聲流行病」危害大

2025/09/10 12:05

新研究發現，44%糖尿病患者不知自身患病。圖為醫護人員手拿能降低血糖的胰島素醫療用品。（路透）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕一項令人震驚的新研究發現，估計有44%的15歲及以上糖尿病患者，並不知道自己患有這種以高血糖為特徵的慢性疾病。對此專家警告，糖尿病可能成為「無聲流行病」。

根據紐約郵報（New York Post）報導，該研究發表於刺胳針糖尿病與內分泌學期刊（The Lancet Diabetes & Endocrinology）上。研究表示，雖然年輕人面臨更高的長期併發症風險，但漏診現像在年輕人中最為常見。

研究人員發現，撒哈拉以南非洲中部的糖尿病診斷率最低，只有不到20%的患者意識到自己患有糖尿病。而高收入的北美地區，則擁有最高的診斷率。

美國華盛頓大學醫學院健康指標與評估研究所（IHME）研究員、研究第一作者斯塔福德（Lauryn Stafford）表示，到2050年時預計將有13億人患有糖尿病，如果近一半的人不知道自己患有糖尿病，那糖尿病很容易成為一種無聲流行病。

研究團隊指出，在所有確診的糖尿病患者中，有91％人正在服用藥物治療。但在這些人當中，只有42%能良好控制血糖。

第一型糖尿病通常在兒童時期發病，第二型糖尿病則多在青少年晚期或成年後發展。不良飲食、缺乏運動與肥胖與第二型糖尿病密切相關。研究團隊聲稱，如果不加以治療，糖尿病可能導致心臟病發作、中風、腎臟病、眼疾與神經損傷。

