疫苗迷思恐害命！新冠疫苗備3百萬劑 高風險族群10月開打

台灣事實查核中心與台灣感染症醫學會、台灣感染管制學會、台灣病毒暨疫苗學會等三大醫學會合作，針對長者與慢性病患者進行「新冠全民認知大調查」盼民眾打破迷思。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕今（2025）年夏季新冠疫情高峰僅10週，就造成1280人重症，超過近十年最嚴重的流感季，重症患者多為長者或慢性病患，每5人就有1人死亡，其中九成都沒打過最新疫苗。專家直言，新冠死亡風險是流感的2.2倍，呼籲高風險族群別因迷思而錯失防護機會。

台灣事實查核中心與台灣感染症醫學會、台灣感染管制學會、台灣病毒暨疫苗學會等三大醫學會合作，針對長者與慢性病患者進行「新冠全民認知大調查」，結果顯示，有40%到60%屬於「疫苗猶豫者」，主要原因是認為「確診症狀變輕」或「擔心副作用」，且僅不到四成受訪者對疫情感到憂心。

事實查核中心總編輯陳偉婷指出，疫苗錯誤訊息每逢開打期就會再度冒出，例如把疫苗稱為「毒苗」，或把所有不適都歸咎於疫苗，她提醒，遇到疑慮可透過查核中心LINE機器人查證，「不要讓錯誤認知成為健康絆腳石」。

調查也顯示，近8成猶豫者擔心疫苗副作用，甚至有4成誤信「mRNA疫苗會改變DNA」。台大醫院特聘教授黃立民澄清，mRNA技術已有20年研究基礎，不會進入細胞核或改變DNA，「全球累計接種超過141億劑，安全性與有效性早已獲得驗證」。

衛福部預防接種救濟審議小組召集人邱南昌也指出，美國追蹤三季並未發現心肌炎風險增加，反而是感染新冠後心肌炎更嚴重。目前台灣不良事件通報率每10萬人僅3件，與流感疫苗相近，研究更發現，接種新冠疫苗不僅能降低重症，還能幫助糖尿病患者血糖控制，並減少兩成以上中風與動脈栓塞風險。

台灣感染症醫學會理事長張峰義強調，新冠絕非小感冒，可能引發肺炎、多重器官衰竭甚至死亡，但台灣65歲以上長者接種率僅20.4%，遠低於英、美、韓的40%至50%。台灣病毒暨疫苗學會理事長盛望徽也補充，研究顯示新冠死亡風險是流感的2.22倍，確診4個月後仍有七成病人至少一個器官受損，長期影響不可低估。

「謠言傳播比病毒更快！」疾管署署長羅一鈞坦言，去（2024）年「左流右新」確實曾在開打初期讓接種率短暫翻倍，但最終仍停在20%左右，未達40%的原訂目標。國內約八成的長輩對新冠疫苗仍有疑慮，或覺得不方便、沒必要而未施打，今年將持續透過中央與地方合作催種，並破除迷思。

羅一鈞說，今年共備妥近300萬劑疫苗，包括277萬劑莫德納與22.5萬劑Novavax，10月1日起優先提供65歲以上長者、6歲以下幼兒及其他九類高風險族群施打；11月1日起再開放50至64歲健康成人，6至49歲族群則可自10月起自費接種。

