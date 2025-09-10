自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》興達天然氣外洩怎自保？ 專家：保持通風降風險

2025/09/10 11:15

興達電廠機組試運轉爆炸，疑因管線破裂造成天然氣外洩引發火警。（民眾提供）

興達電廠機組試運轉爆炸，疑因管線破裂造成天然氣外洩引發火警。（民眾提供）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台電興達電廠昨晚爆炸起火燃燒，疑因管線破裂造成天然氣外洩引發火警，大火燒了38分鐘才撲滅，引起附近民眾恐慌。根據內政部消防署衛教資料指出，遇到瓦斯漏氣時，記得「輕輕」開門窗通風，讓瓦斯緩緩排出，別太用力以免因撞擊產生火花產生氣爆。 

台電興達電廠昨晚爆炸起火燃燒，高雄市環保局初判起火原因為新燃氣2號機組試運轉測試時，疑因管線破裂造成天然氣外洩引發火警，大火燒38分鐘才撲滅，附近居民目睹炸出火球嚇壞，整晚心驚膽跳。

根據欣林天然氣公司網站表示，天然氣為自然生成於地層內，可以燃燒之氣體。天然氣俗稱天然瓦斯，由瓦斯公司敷設管線供應用戶使用，故又稱為導管瓦斯或自來瓦斯。主要成分為甲烷，比重0.65，比空氣輕。天然氣具有無色、無味、無毒之特性，天然氣公司皆遵照政府規定添加臭劑，以資用戶嗅辨。

依據內政部消防署在粉專「消防署」說明，瓦斯分為天然氣及液化石油氣，它們都是易燃易爆的氣體；當瓦斯外洩到空氣中，蓄積濃度達到爆炸範圍時，遇到微小火源或能量就會發生爆炸。因此，遇到瓦斯漏氣時，記得要「輕輕」開啟門窗通風，讓瓦斯緩緩排出，千萬不能用力開窗戶，這樣容易因撞擊產生火花發生氣爆。

發現瓦斯漏氣時，應該冷靜執行以下4步驟：

●先關瓦斯開關。

●切忌開啟任何電氣設備（如抽油煙機、電扇等）或點燃菸、爐火等火源，也不可插、拔插頭，以免引發氣爆。

●「 輕輕」打開窗戶通風，讓瓦斯自然排出。

●如瓦斯大量洩漏時應馬上通報消防機關處理。

內政部提醒，平常還要注意：

●應將瓦斯桶放置戶外通風處。

●應將瓦斯桶加以固定。

●平常不使用瓦斯的時候，應關閉瓦斯桶開關。

●定期檢查維護設備，確認瓦斯管線有無龜裂漏氣等情形。

根據中華民國工業安全衛生協會衛教資料指出，遇到瓦斯洩露時應依下列步驟應變：

●關閉所有瓦斯開關，並且不要用電扇及抽油煙機來排除瓦斯。

●千萬不可開動任何電器開關，更不可以擦火柴及使用打火機，以免引起爆炸。

一旦聞到瓦斯氣味，應謹慎遵照「禁火、關氣、推窗、Call out」等4步驟，禁止使用任何火源及電器，關閉所有瓦斯氣體開關，輕輕推開窗戶讓空氣流通，並立即至戶外撥打電話通知119及負責之瓦斯公司派人協助。

