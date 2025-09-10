自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

17縣市試辦胃癌篩檢！逾4000人受惠 明年全國開篩

2025/09/10 12:07

國健署持續在17縣市試辦45至74歲胃癌篩檢。（資料照）

國健署持續在17縣市試辦45至74歲胃癌篩檢。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕胃癌位居我國癌症發生人數與死亡率第8位，對民眾健康造成嚴重威脅，衛福部國民健康署今年針對17縣市擴大試辦胃癌篩檢，截至8月底以服務超過4000位民眾，並逐步建立相關行政程序與篩檢模式，明年將推廣至全國，提供45至74歲族群終生1次的篩檢機會。

國健署說明，根據111年癌症登記及113年死因統計資料顯示，胃癌位居我國10大癌症發生人數及死亡率第8位，每年逾4000人新診斷罹患胃癌，並造成2000多人死於胃癌。其中，導致胃癌發生最主要風險因子約有8至9成為「幽門螺旋桿菌」感染所造成。

此外，研究指出，幽門螺旋桿菌（HP）感染者罹患胃癌的風險為無感染者的6至10倍，世界衛生組織於1994年已將其列為第一級致癌物，但透過共食的良好衛生習慣，可大幅降低感染風險，且HP檢測及除菌治療，可有效降低HP盛行率

國健署癌症防治組簡任技正謝佩君解釋，非侵入式胃癌篩檢可分為「碳13尿素吹氣法」及「糞便抗原檢測」2種，前者自107年起試辦，提供給20至44歲原鄉民眾，後者則從113年起9縣市試辦，今年擴大至17縣市，提供給45至74歲族群，並建立運作模式與行政流程，將於明年擴大至全國。

謝佩君表示，去年9縣市試辦胃癌篩檢，全年度服務4700餘人，而今年截至8月底，已有超過4000人接受服務，由於醫療院所相關申報可能存在延遲，實際服務人數會更多，且由於篩檢服務民眾與大腸癌篩檢年齡相同，相信明年實際推廣至全國，也能順利推行。

