新北公費流感、新冠疫苗即起開打 37萬生免費在校打

市長侯友宜今（1）日到板橋區埔墘國小視察學校師生疫苗接種情形，並表示第一階段65歲以上、高中職以下、慢性病、醫事及防疫人員等對象的公費施打即起開辦。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕開學後，校園生活難免增加流感等傳染疾病的感染風險，新北市府即日起分2階段開打公費流感疫苗及武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）JN.1疫苗，其中包含新北市約37萬名學生開辦2種疫苗的入校免費施打，市長侯友宜今（1）日到板橋區埔墘國小視察學校師生疫苗接種情形，並表示第一階段65歲以上、高中職以下、慢性病、醫事及防疫人員等對象的公費施打即起開辦，呼籲大家「左流右新」，同時接種2劑疫苗增強保護力。

侯友宜表示，市府今（2024）年採購99萬4500劑公費流感疫苗，提供中央公費接種對象施打，另外市府自編預算採購2萬4000劑提供包括經濟弱勢、身心障礙者、6至18歲未註冊入學者、產後護理之家非醫事工作人員、客運公司司機及校園集中接種非公費對象等對象免費疫苗；此外，新北國中小、高中職及五專學校總計有405間，學生約37萬人，衛生局已委託24家醫療團隊入校提供2種疫苗免費的集中接種服務，呼籲市民朋友配合疫苗分批施打時程接種。

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至於家長擔心「左流右新」可能對孩子造成副作用，衛生局長陳潤秋說明，疾管署參考世界衛生組織（WHO）、美國疾病管制與預防中心（CDC）及相關研究報告，同時接種季節性流感疫苗和武漢肺炎疫苗是安全的，並可增加疫苗接種率、減少就診次數，因此市府即日起開辦JN.1與流感疫苗同步2兩階段開打。

衛生局提醒，如學生未能於校園完成接種，可持補接種通知單及健保卡至本市約700間流感疫苗、約441間武漢肺炎疫苗合約醫療院所施打；完成接種後，約2週後會產生保護力，呼籲符合公費接種資格民眾儘速預約接種，相關訊息可至「新北市流感疫苗及COVID-19疫苗接種地點資訊查詢」。

市長侯友宜今（1）日到板橋區埔墘國小視察學校師生疫苗接種情形，並表示第一階段65歲以上、高中職以下、慢性病、醫事及防疫人員等對象的公費施打即起開辦。（記者黃子暘攝）

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