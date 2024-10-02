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健康網》7行為恐傷「心」猝死！ 研究：沒吃早餐死亡率增25％

2024/10/02 07:30

研究發現，規律吃早餐有助於降低血壓，預防心血管疾病風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究發現，規律吃早餐有助於降低血壓，預防心血管疾病風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕長期日常壞習慣，恐傷心卻不自知！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，心血管疾病是全球主要死因之一，生活方式便是推動其風險的關鍵因素，無論是忽視早餐、久坐不動、過胖、生活壓力，還是熬夜、打呼、過度勞累，長期下來都會顯著增加心臟病風險，甚至導致心因性猝死。國外研究發現，不吃早餐，患心血管疾病風險增22%、死亡風險增25%。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，在現代繁忙生活中，我們經常忽視一些日常行為。這些行為看似無關緊要，卻可能對心臟健康造成嚴重影響，建議改變生活習慣，如合理安排飲食、管理壓力、保持適當運動和充足睡眠，將有助於維護心臟健康，降低心臟病發作的可能性，延長壽命！

●一直不吃早餐：研究發現，規律吃早餐有助於降低血壓，預防心血管疾病風險。不吃早餐，罹患心血管疾病風險增加22%、死亡風險也增25%。

●一直在打呼：長期打呼，會使收縮壓會上升3mmHg、舒張壓上升4mmHg。研究發現，打呼是由阻塞性睡眠中止症候群（Obstructive sleep apnea, OSA）引發的，更加危險！長期的OSA，使心臟衰竭風險增至140%。

●一直有壓力：生活壓力使身體長期受到壓力荷爾蒙（cortisol）影響，反覆且長期刺激下，容易使血壓升高，膽固醇和血糖也會隨之升高，使心血管疾病風險增加近2倍。

●一直久坐不動：研究顯示，久坐不動，心血管風險上升30%；每小時久坐會使心血管疾病風險增加5%。

●你一直過勞：研究發現，相比於每週工作35-40小時的人，每週工時逾55小時者，心肌梗塞風險增加17%、腦血管疾病風險增35%。

●一直過胖：體重過重和腰圍過寬是罹患心血管疾病的危險因素。研究認為，體重指數（BMI）超過27.6，心血管疾病風險提升3倍以上（3.3-5.3）；男性腰圍超過99公分、女性腰圍超過93公分，均增加罹患心血管疾病風險4倍以上（3.8-4.8）。

●一直在熬夜：研究顯示，熬夜使睡眠品質變差，長期睡眠不足會使心血管疾病風險增加67%。尤其是睡眠不足5小時者，冠狀動脈鈣化程度會增加200%-300%。

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