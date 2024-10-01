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長輩多重用藥風險高 醫師籲注重長者用藥安全

2024/10/01 09:50

多重用藥可謂是老年人用藥最主要且常見的狀況。（台北慈濟醫院提供）

多重用藥可謂是老年人用藥最主要且常見的狀況。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕70歲李奶奶有高血壓、憂鬱症等多重共病，需要服用近5種藥物控制，不料服藥一個月後，李奶奶自覺身體虛弱、精神倦怠到醫院門診，藥物檢視發現她因多重用藥而出現低血鈉症狀，考量鈉離子濃度在短時間快速下降會造成中樞神經傷害，隨即將其轉往急診，由腎臟科團隊接手治療，所幸即時就醫，接受妥適處置後平安出院。

台北慈濟醫院老人醫學科主任劉修勳指出，一般而言，同時有5種以上用藥就能稱為多重用藥，根據台灣健保資料庫分析，在台灣65歲以上長者將近3成都有多重用藥的情形。

劉修勳指出，若沒有遵從醫囑用藥，則可能出現意識模糊、腎功能受損、腸胃道潰瘍出血以及因外力造成腦傷或骨折，他列舉下列4種常見的多重用藥情形：

1. 憂鬱症藥物與高血壓藥物：憂鬱症藥物部分含三環抗憂鬱劑，高血壓則有利尿劑成分，這會刺激抗利尿賀爾蒙（ADH）釋放，導致腎臟對水分再吸收增加，使體內水分滯留，從而降低體內鈉含量，造成低血鈉症，急性低血鈉症即可能造成中樞系統損害，造成意識不清甚至昏迷、死亡狀況。

2. 憂鬱症藥物與失眠藥物：兩種藥物作用在中樞系統，提升血清素水平達到鎮靜效果，但若是過多血清素累積，會產生暈眩、嗜睡症狀，更甚出現血清素症候群。

3. 含嗎啡止痛藥與抗凝血藥物：兩種藥物都能防止血栓，若同時服用就會有加乘效應，引發患者內出血，若是外傷則有增加出血的風險。

4. 多種糖尿病藥物：糖尿病患者藉由藥物中的胰島素調控血糖濃度，若血液中胰島素濃度過高，患者可能有低血糖症狀，從而導致全身無力、反應遲鈍、運動不協調及昏迷情況。

劉修勳說，長者服藥風險固然較普通成年人高，但只要把握幾點原則，如尋找固定醫療院所及醫師、主動告知醫師用藥情形、仔細檢視用藥單張、養成服藥順從性以及不自行購買坊間成藥，即能為自己或家人把關用藥安全。

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