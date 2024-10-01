金門「金西醫療門診中心」啟動 首張門診表出爐

金門「金西醫療門診中心」第一張門診表出爐，小兒科門診稍有異動。（擷自金寧衛生所網站）

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣「金西醫療門診中心」啟動，10月分門診表出爐；縣衛生局表示，10月新增小兒科門診時間有異動，未來除非另有通知，均依照隔週週三下午提供小兒科服務的規畫為主。

前縣長楊鎮浯、現任縣長陳福海聯手，優化金門西半島醫療品質服的務接棒完成，在考量縣府現有財政能量下，利用既有的金寧衛生所場址，以增加醫師、增加診間的方式，「金西人」爭取數十年在西半島設立醫院的建議，終於跨出第1步，金西醫療門診中心9月30日成立，10月1日起運作。縣長陳福海說，健康不能等，這是開始，也是金門醫療發展史的里程碑。

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縣衛生局指出，金西醫療門診中心門診持續提供金寧衛生所原來每週一至週五上午內科服務外，每週二上午增加外科，每週三上午增加婦產科，此外，原規畫隔週週三下午提供小兒科服務，由於人力調度因素，10月小兒科於9日、16日連兩週看診，籲請鄉親注意。

縣衛生局表示，金西醫療門診中心是結合金寧衛生所先行試辦，除提供傳染病防治、癌症篩檢、疫苗注射等公共衛生事項，也以內、外、婦、兒科等為主軸，會逐步擴增醫療診次、科別等量能，未來將視民眾看診需求滾動調整與檢討。

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