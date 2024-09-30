疫苗開打遇颱風 屏縣取消10/1、10/2體育館接種服務

屏縣府衛生局取消10月1至2日體育館疫苗接種服務。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今年（2024年）新冠、流感疫苗同步於明天（10月1日）起開打，因山陀兒颱風來勢洶洶，屏東縣首當其衝，縣府衛生局今（30日）傍晚宣布，取消原訂明天（10月1日）至後天（2日）在屏東縣立體育館提供的疫苗接種服務，提醒民眾勿前往現場排隊。

屏縣府衛生局也說，依據中央氣象署預報，颱風將帶來強風豪雨，請民眾加強防颱工作並密切關注縣府公告，停班的行政區將暫停衛生所及社區接種站服務，呼籲風雨趨緩後，再速至疫苗合約院所或接種站施打疫苗。

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衛生局表示，今年度公費流感、新冠疫苗分兩階段施打，第1階段自10月1日起，開放醫事及防疫相關人員、65歲以上者、55歲以上原住民、安養或長期照顧（服務）等機構受照顧者及其工作人員、孕婦、6個月內嬰兒的父母、幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）、滿6個月以上至國小入學前幼兒、高中職、五專三年級以下學生、具潛在疾病者、禽畜相關及動物防疫相關人員等對象優先施打。

衛生局長張秀君指出，隨著時序進入秋冬季節，好發於此時的流感及新冠病毒也蠢蠢欲動，依近日統計來看，病例數均呈現增加趨勢，今年迄今屏東縣累計56例流感併發重症（14例死亡）、569例COVID-19感染重症（93例死亡），分析顯示多數未接種當年度疫苗。隨著病毒變異快速，每年流行病毒株有所不同，過去曾接種的疫苗保護力已衰退，呼籲民眾儘早重新接種今年度疫苗，一次施打兩種，方便、省時、效果好。

衛生局進一步補充，為提升接種便利性，全縣33鄉鎮市衛生所均有提供疫苗接種服務，並在10月份前兩週有貼心週六疫苗雙打服務，民眾可以先洽詢所在地衛生所施打時間及地點，另10月4日至10月5日在屏東火車站也設疫苗速打站，提供民眾多元選擇以速接種保健康。相關接種資訊可至屏東縣政府衛生局官網查詢。

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