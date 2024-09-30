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健康網》心衰另項選擇 醫：體外反搏治療提升心臟功能

2024/09/30 21:08

研究證實，體外反搏治療（EECP）對於提升心臟功能具有顯著效果；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

研究證實，體外反搏治療（EECP）對於提升心臟功能具有顯著效果；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據台灣大學醫學院的研究，體外反搏治療（EECP）對於提升心臟功能具有顯著效果。宇平診所心臟內科醫師劉中平也在其「劉中平醫師的心臟科筆記」中分享這一研究結果，並表示，這是少數以台灣本土患者為對象的臨床研究，對台灣的心臟病治療具有重要意義。該研究再次證明了EECP治療的潛力，為心臟衰竭患者提供了另一項有效的治療選擇。

台大醫院李啟明教授於2006年發表在國際期刊《Cardiology》上的研究，證實EECP可以有效改善心臟功能，尤其對於那些已接受藥物或手術治療，但仍無法緩解心肌缺氧情況的患者，效果尤為明顯。

EECP治療是一種非侵入性的治療方式，主要針對心臟功能衰退的患者。研究對象為患有冠狀動脈心臟病，且經歷傳統治療無效的嚴重患者。在研究中，這些患者接受了35次完整的EECP治療，並在治療前、1個月後、以及6個月後進行心臟功能的檢測。

研究採用了鉈-201心肌灌注掃描，結果顯示患者的左心室射血分率（LVEF）及肺心比率（LHR）均有明顯提升，證明心室功能獲得顯著改善。而且，這些改善效果可維持至少6個月之久。

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