健康網》身材標準又年輕？ 冠心病仍可能找上你！

國健署提醒，年輕且身材標準，仍可能面臨冠心病的威脅；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕年輕且身材標準，仍可能面臨冠心病的威脅！國民健康署在臉書專頁提醒，冠狀動脈心臟病的危險因子包括高血壓、高血糖、高血脂等「三高」，以及抽菸、飲酒、不良生活型態和遺傳等因素。

現代人的生活與工作壓力大，再加上精緻飲食、缺乏規律運動以及抽菸、喝酒、熬夜等不良習慣，容易導致三高的出現，進而大幅增加罹患冠心病的風險。國健署強調，預防冠心病必須從控制三高做起，並遵守以下3個重點原則：

請繼續往下閱讀...

1. 722量血壓：建議民眾居家自我量測血壓，掌握自身健康狀況。「722」原則為連續7天測量，早上起床後及晚上睡前各量一次，每次測量兩遍，取平均值。

2. 定期健康檢查：民眾應善用成人預防保健服務、職場健檢、公務人員健檢或自費健檢等資源，定期關注血壓、血脂和血糖等數據的變化，以掌握身體狀況。

3. 健檢紅字，定期追蹤：若健康檢查數據異常，應及時重視並至醫療機構進行進一步追蹤檢查，以降低潛在健康風險。透過這些方法，民眾可以有效預防與控制冠心病，保護自身健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法