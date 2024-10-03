健康網》割包皮害早洩影響「性」福？ 醫破解4大迷思

醫師指出，割包皮後，龜頭可能會在短期內對外界刺激更敏感，但這通常是暫時的，並不會導致長期的早洩問題；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕多數男性有包皮過長問題，有些人想割包皮，卻因為擔心早洩問題，影響「性」福，而躊躇不前；對此，顧芳瑜泌尿科診所醫師在粉專「顧家醫療 顧芳瑜泌尿科診所」解答，割包皮後，龜頭可能會在短期內對外界刺激更敏感，但通常是暫時的，不用擔心。另外，也解析割包皮變持久、GG變大，以及小時候包皮過長讓GG變小等常見迷思。

●迷思1—割包皮會早洩：不會啦！割包皮後，確實龜頭可能會在短期內對外界刺激更敏感，但這通常是暫時的，隨著時間推移，敏感度會逐漸減少，並不會導致長期的早洩問題。

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●迷思2—割包皮可以變持久：有可能哦！有些研究顯示，割完包皮一陣子後，由於龜頭敏感度會降低，可能幫助部分男性在性愛時，更好地控制射精時間，持久力提升，然而這不適用於每個人，每個人情況不同，不是每個人都會變成持久冠軍。

●迷思3—割包皮GG會變大：很遺憾，割包皮不會讓GG變大！手術主要目的是改善反覆感染或解決包莖等醫療問題，跟GG實際大小沒有直接關係，陰莖大小主要是取決於遺傳、血流量等因素，如果想要增大GG，可能需要透過陰莖增大手術等改變大小。

●迷思4—小時候包皮過長會讓GG變小：不會的！包皮過長與陰莖的成長發育沒有關係，包皮會隨著年齡自然分離，GG一樣會照正常的速度成長，所以，家長們不用太擔心。

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