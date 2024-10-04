健康網》「它」讓老師肩膀痛！ 中醫6招舒緩：蓮蓬頭沖淋

王大元提到，除了針灸，也能利用蓮蓬頭的水流刺激，從後頸的風池往肩膠由內而外沖淋；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕老師們常使用板書，所以常遇到肩膀出問題，其中最常見的是「棘上肌肌腱炎」。中醫師王大元於臉書粉專「元氣中醫師 王大元」發文表示，中醫上的治療方法有：電針、燻艾、拔罐，以及利用蓮蓬頭的水流刺激，從後頸的風池往肩膠由內而外沖淋，也可找出疼痛點進行熱敷10-15分鐘，或是用遠紅外線儀效果更好。

王大元指出，棘上肌是一條從肩胛骨上緣延伸至肱骨結節的肌肉，能夠幫助上舉手臂和穩定肩峰下的順暢度。棘上肌發炎常好發於重複上舉手臂的老師，發炎的棘上肌因為摩擦腫脹，使肩峰下的空間更小，尤其上舉時更加不適，嚴重的人可能會痛到直掉眼淚。

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中醫治療方法

王大元提到，中醫治療上可選取曲垣、秉風、巨骨、肩井、肩膠、天宗和風池等。除了透過放鬆棘上肌的始點和終點，同時放鬆與棘上肌肌腱連動的肌群，加上電針和燻艾，促進循環和舒筋活絡。

他表示，除了針灸，也能利用蓮蓬頭的水流刺激，從後頸的風池往肩膠由內而外沖淋；也可找出疼痛點進行熱敷10-15分鐘。如果家中有遠紅外線儀，因為波長較長的緣故，能夠活化深層肌肉，照射效果會比熱敷更好喔！

王大元說，拔罐也是一個好方法，其原理主要是透過加熱負壓（拔火罐），或抽氣加壓（一般拔罐）兩種方式來吸附表層肌肉，讓表層微血管充血，促進血液循環、疏通氣滯血瘀的不適感，可在肩井、大椎、天宗和膏肓穴，附近的肌肉進行拔罐，能有效緩解肌肉問題。

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